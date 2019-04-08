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'En şanslı' muhtar

Niğde'nin Taşlıca köyünde 2009'dan sonra 2019'da yapılan yerel seçimlerde de aynı rakibiyle eşit oy alan Hüseyin Uçar, kurayla ikinci kez muhtar seçildi.

'En şanslı' muhtar

Niğde'nin Taşlıca köyünde 2009'dan sonra 2019'da yapılan yerel seçimlerde de aynı rakibiyle eşit oy alan Hüseyin Uçar, kurayla ikinci kez muhtar seçildi.

Editör
Editör
08 Nisan 2019 Pazartesi 00:21
'En şanslı' muhtar
Niğde

Niğde'de 2009 yılından sonra 2019'da da muhtarlık seçimlerinde aynı rakibiyle eşit oy alan Hüseyin Uçar, kurayla ikinci kez muhtar seçildi.

Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Taşlıca köyünde yaşayan Hüseyin Uçar (44), 2009 yerel seçimlerinde 3 adayla muhtarlık yarışına girdi. Seçimlerde rakibi Musa Bozbuğa ile 33'er oy alan Uçar, İlçe Seçim Kurulunda çekilen kurayla muhtar seçildi. Uçar, 2014 seçimlerinde muhtarlık yarışını rakibi Bozbuğa'ya az farkla kaybetti.

Muhtarlık yarışından vazgeçmeyen Uçar, 2019 seçimlerinde 104 seçmenin oy kullandığı köyde rakibi Musa Bozbuğa ile 47'şer oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı, 8 oy boş çıktı.

Oyların ikişer defa sayılmasına rağmen sonuç değişmeyince sandık başkanları, İlçe Seçim Kuruluna müracaat etti.

İlçe Seçim Kurulunun kararıyla köyde yetkililer huzurunda kura çekimi yapıldı. Muhtar adaylarından Bozbuğa'nın çektiği kurada Uçar'ın ismi çıktı. Uçar, böylelikle 2009'dan sonra 2019'da da kurayla muhtar oldu.

Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan 60 haneli Taşlıca köyünde ikinci kez kurayla muhtarlığı kazanan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da da rakibiyle eşit oy aldığını anlatarak, "İlçe Seçim Kurulunda kura çekildi, bizim haberimiz yoktu. Oradaki arkadaşlar, kazandığımı bana bildirdi ve seçimi kazandım. 2019 seçimlerinde köyümüz tekrar böyle takdir etti. 47'şer oy aldık. Musa arkadaşla okulumuzda tek sandık olduğu için sandık başkanının gözetiminde halkımızın önünde kura çektik, kura bana nasip oldu." diye konuştu.

"Bu bir yarıştır"

"Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun." diyen Uçar, köye en iyi hizmeti vereceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi.

Şansının Allah'ın takdiri olduğunu dile getiren Uçar, "Alnımın akıyla girdim, alnımın akıyla çıktım. Allah da bana bundan dolayı her zaman şans veriyor. Herkesten memnunum. Bu bir yarıştır. Yarışı kaybetmek de var kazanmak da. Tepki almıyorum. Seçim sürecinde baya yorulduk, yıprandık. Allah bugünleri gösterdi. Muhtarlığım her zaman herkese açıktır." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Mithat Çamyel de "Önce diğer muhtar arkadaş çekmiş kurayı. Hüseyin çekmiş olsaydı sorun çıkabilirdi ama rakip muhtar adayı önce çektiği için bir sorun olmadı." dedi.

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