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En çok acı biberi yemek için yarıştılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması"nda eğlenceli anlar yaşandı.

En çok acı biberi yemek için yarıştılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması"nda eğlenceli anlar yaşandı.

Editör
Editör
27 Nisan 2019 Cumartesi 00:06
En çok acı biberi yemek için yarıştılar
Antalya

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 20. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen "Acı Biber Yeme Yarışması"nda eğlenceli anlar yaşandı.

Cumhuriyet Medyanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyelerince hassas terazilerde tartılan acı biberler yarışmacılara teslim edildi. Etkinliğe katılan 2'si kadın 17 yarışmacıya biberlerin acısını gidermek amacıyla ayran, su ve domates ikram edildi.

İki grupta gerçekleştirilen ve üç dakika süre verilen yarışmada, yarışmacılar en fazla acı biberi yiyebilmek için mücadele etti. Yedikleri biberlerden ağızları yanan yarışmacılar, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından üzerilerine su dökülerek serinletildi. Yarışma sonunda üç dakikada 314 gram biber yiyen Mehmet Ateş birinci, 303 gram yiyen Hüseyin Özdil ikinci ve 299 gram biber yiyen Emrah Çetiner üçüncü oldu.

Başkan Köleoğlu ve protokol üyeleri tarafından birinci olan yarışmacıya yarım altın, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara çeyrek altın, diğer katılımcılara ise madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Köleoğlu, yarışmacıları su dökerek serinletmeye çalıştıklarını belirterek "Bu biberleri yemek marifet ister. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Her ne kadar acı da olsa bir tarafında yarışma, eğlence var." ifadelerini kullandı.

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