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'Dünyanın merkezi'nde 27 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor

Nasreddin Hoca'nın "dünyanın merkezi" dediği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Karatepe, 27 yıl önce verilen temsili Nasreddin Hoca görevini yürütüyor.

'Dünyanın merkezi'nde 27 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor

Nasreddin Hoca'nın "dünyanın merkezi" dediği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan Karatepe, 27 yıl önce verilen temsili Nasreddin Hoca görevini yürütüyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:55
'Dünyanın merkezi'nde 27 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini Türkiye'nin dört bir yanındaki festivallerde, şenliklerde, tanıtım günlerinde, çeşitli etkinliklerde sürdürerek fıkra anlatma geleneğini gelecek nesillere aktarıyor.

Cumhuriyet döneminin yanı sıra Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı zamanında da yerleşim yeri olarak kullanılan Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, tarihi, kültürü ve doğasının yanı sıra Türk tarihinin birçok önemli kişiliğinin de doğum yeri olarak dikkati çekiyor.

Türk mizahının en büyük nüktecisi ve halk filozofu, dünyayı güldüren ve düşündüren Nasreddin Hoca'nın 1208 yılında Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde dünyaya geldiği biliniyor. Konuşmayı seven, aklıselimi kuvvetli, neşeli, babacan biri olarak bilinen Nasreddin Hoca için Sivrihisar ilçesinde her yıl haziran ayında Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor.

Bu yıl 28-30 Haziran tarihlerinde Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilecek Nasreddin Hoca Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde ünlü mizah ustasını yine 56 yaşındaki emekli memur Mustafa Karatepe canlandıracak. 

Nasreddin Hoca gibi giyinip eşeğine binen Karatepe, 27 yıldır ülkenin pek çok kentinde düzenlenen festival ve şenlik gibi çeşitli etkinliklerde vatandaş ve çocuklarla buluşup ünlü Türk düşünürü ile ilgili fıkra anlatma geleneğini yaşatıyor.

"Gelecek nesillere Nasreddin Hoca'yı aktarıyorum"

Temsili Nasreddin Hoca Mustafa Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi dairesinde memur iken 1992 yılında Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri sırasında dönemin Sivrihisar Kaymakamı Ayhan Durmuş tarafından temsili Nasreddin Hoca olarak görevlendirildiğini söyledi.

Nasreddin Hoca'yı festivallerde, şenliklerde, tanıtım günlerinde, çeşitli etkinliklerde canlandırdığını anlatan Karatepe, şöyle konuştu:

"Nasreddin Hoca olarak o köşe senin, bu köşe benim geziyorum. Sivrihisar ilçesinden beni Mustafa Karatepe olarak çok az kişi tanırken 'Nasreddin Hoca' dendiğinde herkesin aklına ilk gelen oluyorum. Çocuklar beni görünce yakından ilgileniyor. Her çocuğa şeker ikram ediyorum. Gelecek nesillere Nasreddin Hoca'yı aktarmaya çalışıyorum. Gittiğimiz her yerde çocuklar etrafımı çevirip fıkra anlatmamı istiyor. Yaklaşık 100 fıkrayı ve Nasreddin Hoca'nın başından geçen olayları dileyenlere anlatıyorum."

Geçen yıl emekli olan ancak temsili Nasreddin Hoca görevini sürdüren Karatepe, 28-30 Haziran'da Nasreddin Hoca'nın "dünyanın merkezi" dediği Sivrihisar'daki festivale 7'den 70'e herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Nasreddin Hoca
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