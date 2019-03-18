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'Down sendromlular kararlarını kendileri almak istiyor'

Down Sendromu Derneği İdari Koordinatörü Özgörüş, "Down sendromlular başkalarının kendileri adına karar vermelerini istemiyor, kararlarını kendileri almak istiyor." dedi.

'Down sendromlular kararlarını kendileri almak istiyor'

Down Sendromu Derneği İdari Koordinatörü Özgörüş, "Down sendromlular başkalarının kendileri adına karar vermelerini istemiyor, kararlarını kendileri almak istiyor." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 11:24
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'Down sendromlular kararlarını kendileri almak istiyor'

Down Sendromu Derneğince "Dünya Down Sendromu Günü" kapsamında bir otelde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan down sendromlular, aileleri ve gönüllüler, yüz boyama, balon şekillendirme ve karaoke etkinlikleriyle Dünya Down Sendromu Günü'nü kutladı. Down sendromlular dans gösterisi sundu.

Derneğin eğitim ve istihdam programlarına ek olarak ailelerin desteğiyle yeteneklerini keşfeden ve gündelik hayatın tüm alanlarında giderek daha fazla varlık gösteren down sendromlular, programda birbirleriyle tanışma ve eğlenme fırsatı buldu.

Etkinlikte AA muhabirine konuşan Down Sendromu Derneği İdari Koordinatörü Özgörüş, yılda bir kere düzenlenen etkinliğin yüzlerce down sendromlu ve ailesini bir araya getirdiğini söyledi.  

Özgörüş, etkinliklerin en büyük kazanımlarından birinin insanların düşüncelerinin pozitif yönde değişmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu önemli günde aileler birbiriyle tanışma fırsatı buluyor. Çocuğunun down sendromlu olduğunu yeni öğrenen aileler, diğerlerinin tecrübelerinden faydalanıyor, nasıl hareket etmesi gerektiğini öğreniyor. Down sendromlu olarak doğan bir çocuğun nasıl ilerlediğini ve başarılı olduğunu görüyorlar. Başarılı down sendromlular, tüm ön yargıları kırıyor ve her biri gerçekten başarılı olabilecek potansiyele sahip. Dernek bünyesinde düzenlenen +Bidown Kariyer ve Bağımsız Yaşam Akademisi eğitimlerinde onlar için özel çalışmalar yapıyoruz. Her biriyle yeteneğinin ortaya çıkarılması ve hayatta başarıya ulaşabilmesi için birebir ilgileniyoruz. Bu akademide gündelik hayat içinde karşılaştıkları tüm sorunların çözüm yollarına ek olarak iş bulabilmeleri için gereken kişisel yeteneklerini de geliştiriyoruz."

Down sendromluların hayata entegre olabilmeleri ve bağımsızlıklarını kazanmaları için iş bulmaları konusunda da eğitim verdiklerini ve işverenlerle aracılık ettiklerini kaydeden Özgörüş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"İş Koçu Destekli İstihdam Programı'nda down sendromlu bireylerin çalışabilmeleri için gerekli yeterliliklere sahip olmalarını sağlıyoruz. Öncesinde kimin nerede çalışmaya uygun olduğunu belirlemek için hassasiyetle analizler yapıyor ve aileleri bilinçlendiriyoruz. Ardından derneğimiz bünyesindeki iş koçlarının yardımıyla iş arayan kuruluşlarla iletişime geçiyoruz ve aranan pozisyonlara uygun down sendromlular buralarda işe başlıyor. İş koçlarımız kısa bir süre iş ortamında onlara destek verdikten sonra kendileri çalışmaya devam ediyor. Bu proje onların bağımsızlık yolunda attıkları en büyük adımlardan birisi. Down sendromlular artık başkalarının kendileri adına karar vermelerini istemiyor, kararlarını kendileri almak istiyor. Düzenli ve kapsamlı eğitimlerin sonunda birçoğu hayatta tek başına ayakta durabilecek yetkinliğe sahip oluyor."

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Down
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