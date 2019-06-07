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Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

07 Haziran 2019 Cuma 12:38
Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars ve Erzurum'da 9, Ardahan'da 10, Ağrı'da 13, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Kars'ta 28, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olması öngörülüyor.

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Yağış
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