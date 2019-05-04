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Diyarbakırlı çocuklar geleneksel oyunlarla sosyalleşiyor

Diyarbakarı'da Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen bir proje kapsamında, 10 okuldan 150 öğrenci mendil kapmaca ve seksek müsabakalarında yarışıyor.

Diyarbakırlı çocuklar geleneksel oyunlarla sosyalleşiyor

Diyarbakarı'da Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen bir proje kapsamında, 10 okuldan 150 öğrenci mendil kapmaca ve seksek müsabakalarında yarışıyor.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 01:03
Diyarbakırlı çocuklar geleneksel oyunlarla sosyalleşiyor
Diyarbakır

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen ve geleneksel oyunları yaşatmayı amaçlayan proje kapsamında, çocuklar hem sosyalleşiyor hem de stres atıyor.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Sur Kaymakamlığınca unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması amacıyla, "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Projesi" hayata geçirildi.

Proje ile Sur ilçesindeki 10 okulda okuyan 150 öğrenci düzenlenen seksek ve mendil kapmaca müsabakalarına katılarak sosyalleşiyor.

14 Nisan'da başlayan 10 Mayıs'a kadar grup maçları ile sürecek müsabakalarda 13-17 Mayıs'ta yarı final yapılacak.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, İstanbul ve İzmir de yapılan müsabakalarda finale yükselen takımlar Türkiye Şampiyonası için yarışacak.

"Çok olumlu tepkiler alıyoruz"

ÇOSKF Diyarbakır İl Temsilcisi Veysi Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu proje ile geçmişte mahallelerde oynanan, zamanla unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını canlandırmak, bu oyunlar aracılığıyla çocukları geçmişle geleceği buluşturmak istediklerini söyledi.

Projeye 10 okuldan 150 öğrencinin katıldığını ifade eden Nazlı, "Mendil kapmaca ve seksek oyunlarını kurallarla oynatıyoruz. Öğrenciler oyunları oynamak için sabırsızlanıyordu. Bu oyunlar daha önce okullarda proje ve turnuva şeklinde oynanmadı. Şu an Diyarbakır'da bu ilk defa yapılıyor. Çocuklardan olumlu tepkiler alıyoruz. Projemizi gelecek yıl Diyarbakır geneline yaymak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Nazlı, projeye destek sunan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu'ya teşekkür ettiğini belirtti.

Küçükkadı İlköğretim Okulunda beden eğitimi öğretmeni Filiz Ateş, geleneksel çocuk oyunları müsabakalarına çocukların büyük bir heyecanla katıldığını söyledi.

Bu oyunların çocukların gelişimi için çok faydalı olduğunu dile getiren Ateş, sporun çocukların zihinsel gelişimine büyük fayda sağladığını aktardı.

Ateş, böyle bir etkinliğin ilk defa düzenlendiğine işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Müsabakalara katılan öğrencilerden Yarenur Ermiş, bu etkinlik sayesinde çok eğlendiklerini söyledi.

"Müsabakalar çok heyecanlı. Takımlar çok güçlü. İyi olan kazansın." diyen Ermiş, ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığını ifade etti.

Beytullah Menteş de etkinlik sayesinde stres attıklarını anlatarak, "Öğretmenlerimiz bu oyunları oynayacağımızı söylediklerinde çok heyecanlandık. Günlerce hazırlık yaptık. Bu oyunlar çok eğlenceli. Bu oyunlar sayesinde rahatlıyoruz, stresimiz kalmıyor." diye konuştu.

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