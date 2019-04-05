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Dezavantajlı gençler sporla yaşama tutunuyor

Van'ın Erciş ilçesinde çocuk ve gençlerin spora kazandırılması için kurulan kulüpteki yaklaşık 4 bin sporcudan birçoğu ülke ve yurt dışındaki müsabakalarda başarı sağladı.

Dezavantajlı gençler sporla yaşama tutunuyor

Van'ın Erciş ilçesinde çocuk ve gençlerin spora kazandırılması için kurulan kulüpteki yaklaşık 4 bin sporcudan birçoğu ülke ve yurt dışındaki müsabakalarda başarı sağladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Nisan 2019 Cuma 15:01
Dezavantajlı gençler sporla yaşama tutunuyor

Van'ın Erciş ilçesinde çocuk ve gençlerin spora kazandırılması için kurulan kulüpteki yaklaşık 4 bin sporcudan birçoğu ülke ve yurt dışındaki müsabakalarda başarı sağladı.

İlçede çeşitli sebeplerden okulu yarıda bırakan gençlerin spora kazandırılması için İçişleri Bakanlığınca desteklenen, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin iş birliğiyle hazırlanan projeler hayata geçirildi.

Bu kapsamda kurulan Erciş Gençlik Spor Kulübü'ne kazandırılan ve milli takım antrenörlerince başta kick boks, muay thai olmak üzere futbol, voleybol, basketbol gibi spor dallarında ücretsiz eğitim verilen yaklaşık 4 bin sporcudan bazıları ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etti.

Müsabakalardaki başarılarının yanı sıra yaklaşık 40 sporcu üniversite ve milli takıma kazandırıldı.

Bu sporculardan Muhammet İslam Uğraş, geçen yıl Elazığ'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda final oynayarak milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

"Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık"

Muay Thai Milli Takım Antrenörü ve kick boks antrenörü Sinan Ağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezavantajlı ve okulu çeşitli sebeplerden yarıda bırakan çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, enerjilerini bu alanda harcamalarını sağlamak için kulüp kurduklarını söyledi.

Ağlar, "Bu sporcularımızdan bölge, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkardık. Muhammet İslam Uğraş da bu sporcularımızdan biri. Yanımıza geldiği zaman okulu bırakmıştı. Ona tavsiyeler verdik. Kendisi de bizi kırmadı, spora geldi, tekrar okuluna başladı." dedi.

Uğraş'ın okula başlamasından sonra iyi bir çıkış yakaladığını anlatan Ağlar, "Sporcumuz Türkiye şampiyonalarında finallere katıldı ve sonra milli takım adına Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Geçen yıl Kasım 2018'de Türkiye Şampiyonası'nda final oynamıştı. Sporcumuzu çok iyi çalıştırıyoruz. Dünya şampiyonası için hazırlayacağız ve onun gibi bu yıl milli takıma 7 sporcu yetiştirdik." diye konuştu.

Uğraş da Mehmet Murat İşler Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim gördüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Bu spora başlamadan önce okuldan atılmıştım. Kavgacı bir insandım. Spora hevesim vardı. Sinan Ağlar Hoca ile tanıştım. Ailemle konuştu, beni spora kazandırdı ve ona şampiyonluk sözü verdim. Birçok şampiyonluklar getirdim. Geçen sene yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda final attım."

Anahtar Kelimeler:
Sporla Yaşam
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