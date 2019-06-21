Deniz, kum ve güneşi bıraktı hayvancılığa başladı

Adana, Mersin ve Antalya'da dalış eğitmenliği yapan ve sağlık ile tekstil sektörlerinde uğraş gösteren Kahramanmaraşlı girişimci, deniz, kum ve güneşi bırakıp döndüğü memleketinde devlet desteğiyle çiftlik kurup hayvancılık yapmaya başladı.

Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Hüseyin Sağır, 1999'da Adana'ya çalışmaya gitti. Burada bir tekstil firmasında işletme planlamacısı olarak çalışan Sağır, daha sonra aynı kentte özel bir hastanede teknik servis sorumlusu olarak görev yaptı.

Buradaki görevinin ardından Mersin ve Antalya'da 3 yıl boyunca dalış eğitmenliği yapan Sağır, 2010 yılında döndüğü memleketinde üreticilerden süt toplayıp satmaya başladı.

Bu alanda kendi işletmesini kurmaya karar veren Sağır, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak köyünde çiftlik kurdu.

"Şehirden köye döndüm"

Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana, Mersin ve Antalya'da çalıştıktan sonra geldiği memleketinde TKDK desteğiyle açtığı çiftlikte üretime katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır süt hayvancılığıyla uğraştığını ifade eden Sağır, 50'si sağmal 85 büyükbaş hayvanı bulunduğunu belirtti.

Meslek lisesi mezunu olduğunu ve hayvancılık yapacağının hiç aklına gelmediğini dile getiren Sağır, "Böyle bir çiftlik kurup hayvancılık yapmak uzak bir fikirdi. Adana'da tekstil sektöründe çalıştım. Hastanede çalıştım. Adana, Mersin ve Antalya'da 3 yıl dalış eğitimi verdim. Deniz, kum ve güneşi bırakıp memleketimde üreterek ülke ekonomisine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşimi ve hayvanları seviyorum." diye konuştu.