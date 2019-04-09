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Dağlıcalı çocukları Mehmetçik eğlendirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler, "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında Dağlıca Hudut Taburu'ndaki helikopter pistinde askerlerin de katılımıyla spor yapıp oyunlar oynadı.

Dağlıcalı çocukları Mehmetçik eğlendirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir köy okulundaki öğrenciler, "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında Dağlıca Hudut Taburu'ndaki helikopter pistinde askerlerin de katılımıyla spor yapıp oyunlar oynadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:44
Dağlıcalı çocukları Mehmetçik eğlendirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklenen ve Yüksekova Gençlik Merkezince yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında öğrenciler çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyor.

Projeden, belde ve köylerde sosyal faaliyetlere katılamayan 5 bin öğrencinin mobil araç aracılığıyla faydalanması amaçlanıyor.

Yüksekova Gençlik Merkezi görevlileri, ilçeye 55 kilometre mesafedeki Dağlıca köyünün Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu/Ortaokuluna gitti.

Görevliler, okulun bahçesi olmadığı için etkinliklerini bin 500 rakımlı Dağlıca Hudut Taburundaki helikopter pistinde gerçekleştirdi.

Burada 25 öğrenci, askerlerin de katılımıyla satranç, mini golf, voleybol, boks, langırt, dart, okçuluk ve matrak gibi spor ve oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, Gençlik Merkezi yetkilileri 25 öğrenciye spor ayakkabısı, satranç takımı ve çeşitli spor malzemeleri hediye etti. Askerler de öğrencilere ikramda bulundu.

"Çocukluğumuza yeniden döndük"

Gençlik Merkezi Proje Sorumlusu Yılmaz Taşel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ayda 5 bin öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını, 6 okulda etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı. Taşel, şunları dile getirdi:

"Çok önemli bir yerde, sınırın sıfır noktasında Dağlıca'dayız. Çocuklarımızın yüreklerine dokunabileceğimiz en uç noktadayız. Onların hassasiyetlerinin farkındayız. Merkeze gidemedikleri için biz onların ayağına geldik. Burada olmaktan çok mutluyuz. Onların minik yüreklerine dokunabildiysek ne mutlu bize."

Öğrenci Hacer Katırcı da daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını anlatarak, "Yıllar sonra ilk defa böyle bir sevinç yaşadık. Çocukluğumuza yeniden döndük. Burası şehir merkezine çok uzak. Şu an çok mutluyuz ve çok eğlendik." dedi.

Öğrencilerden Kader Buldan da Dağlıca köyünde fazla imkanları olmadığını ifade ederek, "İlk defa ok attım, çok heyecanlandım. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Çok mutluyum çünkü bu etkinlikleri başka yerde yapma şansımız yok. Gençlik ve Spor Bakanlığına bize böyle bir proje sağladığı için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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