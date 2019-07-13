'Cüce' kedi Kaju'ya özel ilgi

Hayvanseverler tarafından sokakta bulunan ve Ankara'daki bir kedi hastanesine getirilen cüce kedinin bakımı uzmanlarca gerçekleştiriliyor.

Kaju isimli 2 buçuk yaşındaki kedi, tıptaki adı dwarfizm olan cücelik rahatsızlığı sebebiyle diğer kedilerden daha kısa ve küçük görünüyor. 6 aylıkken hastaneye getirilen 10 santimetre boyunda, 1 buçuk kilo ağırlığındaki kedinin tedavi ve sağlık kontrolleri iki senedir hastanede devam ediyor.

Diğer dostlarıyla hastanede keyifli dakikalar geçiren Kaju'nun sevimli tepkileri, hayvanseverlerin ilgisini çekiyor.

Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, sokakta bulunan ve daha sonra hastaneye gelen Kaju'nun hikayesini AA muhabirine anlattı.

"Meslek hayatımda ilk defa karşılaştım"

Kediyi ilk gördükleri anda yavru zannettiklerini belirten Özçetin, zaman içinde kedinin büyümediğini fark ederek araştırma yaptıklarını ve cüce olduğuna karar verdiklerini söyledi. Özçetin, "Cüceliğin kedilerde olduğunu biliyorduk ama hiç görmemiştik. Ben 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa karşılaştım." dedi.

O günden beri kediyle özel olarak ilgilendiklerini vurgulayan Özçetin, "Birtakım normal hareketleri diğer kedilere oranla daha zor yapıyor. Buradaki özel bakım şartlarıyla şimdi 2 sene geçti. Gayet de iyi durumda. Tabii mutlu mu, değil mi onu bilmiyoruz. Konuşamıyor ama gırlamasından bunu anlıyoruz. İştahı yerinde. Dönem dönem sağlık kontrolleri yapılıyor ve Türkiye'nin şu ana kadar gördüğüm ilk cüce kedisi." diye konuştu.

"20 binde bir olan bir durum"

Özçetin, üreticilerin bazen cüce kedileri çiftleştirerek bu tür kediler elde ettiğine ancak Kaju'nun öyle olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Diğer durum bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Yani orada, engelli hayvanlar sadece görüntüsü hoş ve komik diye üretiliyor. Onunla bunu ayırmak lazım. Munchkin diye bir ırk var ve pet shoplarda satılıyor. Bizimki öyle değil. Kaju'nun durumu genlerindeki değişimden kaynaklanıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 20 binde bir olan bir durum."

Hastanedeki sokak kedilerini evlat edindirdiklerini anlatan Özçetin, "Bu kedinin sağlık problemi nedeniyle özel bir bakıma ihtiyacı var. Cüce olduğu için özel bir bakım gerekiyor. Ancak bu bakımı karşılayacağına söz veren kişilere kediyi evlat edindirmek istiyoruz." dedi.