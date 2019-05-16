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'Çöpten orkestra'ya bakan dokunuşu

Gaziantep'teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, atık kağıtlardan gitar yaparak orkestra oluşturmaya çalışan öğrenciler, Adalet Bakanı Gül'ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu.

'Çöpten orkestra'ya bakan dokunuşu

Gaziantep'teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, atık kağıtlardan gitar yaparak orkestra oluşturmaya çalışan öğrenciler, Adalet Bakanı Gül'ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu.

Editör
Editör
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:37
'Çöpten orkestra'ya bakan dokunuşu
Gaziantep

Gaziantep'teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, paspastan mikrofon, atık kağıtlardan gitar ve flüt yaparak orkestra oluşturmaya çalışan öğrenciler, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu.

Nizip ilçesindeki Sekili İlkokulu'nda eğitim gören bir grup öğrenci, atık karton ve kağıtlarla temsili keman ve gitar, çöp kutusu kapağı ve tahta çubuklarla bateri, temizlik kovasından darbuka, paspastan mikrofon oluşturarak kendilerine "çöpten orkestra" adını verdi.

Öğrenciler, sınıfta çöpten orkestralarıyla playback yaparak çektikleri videoları da sosyal medya üzerinden paylaştı.

Videoyu izleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül'e öğrencilere orkestra malzemesi ve eğitim için talimat verdi.

Orkestra ekipmanlarının hazırlanmasının ardından okulu ziyaret eden Vali Gül, beraberindeki protokol mensuplarıyla öğrencilere müzik aletlerini teslim etti.

Öğrenciler, cep telefonuyla Adalet Bakanı Gül ile görüntülü görüşme imkanı da buldu.

Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Gül, "Gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Kısa zamanda o aletleri kullanmayı öğrenin. Gaziantep'e gerçekleştireceğim ziyarette yanınıza geleceğim ve sizi dinleyeceğim." dedi. 

Öğrenciler de Bakan Gül ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Davut Gül, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çektikleri videoları birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığını hatırlattı. 

Videoyu gören Bakan Gül'ün gerçek orkestra malzemelerini temin ederek çocuklara teslim edilmesi konusunda kendilerine talimat verdiğini belirten Gül, çocuklara bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür etti.

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