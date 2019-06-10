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Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes

Adana'da yaşayan Zehra Özkılıç, işitme, konuşma ve zihinsel engelli, sadece sıvı gıdalarla beslenebilen 9 yaşındaki kızı Özge Miray'ın yaşama tutunduğu tek bağı olarak hayatını kızına adadı.

Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes

Adana'da yaşayan Zehra Özkılıç, işitme, konuşma ve zihinsel engelli, sadece sıvı gıdalarla beslenebilen 9 yaşındaki kızı Özge Miray'ın yaşama tutunduğu tek bağı olarak hayatını kızına adadı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:45
Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes
Adana

Adana'da yaşayan 37 yaşındaki Zehra Özkılıç, genetik rahatsızlık nedeniyle işitme, konuşma ve zihinsel engeli bulunan, sadece sıvı gıdalarla beslenebilen 9 yaşındaki kızı Özge Miray'ın yaşama tutunması için hayatını ona adadı.

Yaklaşık 11 yıl önce dünya evine giren Zehra-Ali Ulvi çiftinin hayatı Özge Miray'ın dünyaya gelmesiyle değişti. Hamilelik sürecinin normal gitmesine rağmen bağırsakları dışarıda dünyaya gelen küçük kızın o günden itibaren başlayan zorlu yaşamında en büyük destekçisi annesi oldu.

Kızı için inşaat teknolojisi öğretmenliğini bırakan anne Zehra Özkılıç, kızının her anında yanında olmaya çalışıyor.

Yüreğir ilçesinde yaşayan Zehra Özkılıç, kızının, bağırsaklarının dışarıda doğması nedeniyle hastaneye yattığını ve o günden bu yana sürekli hastanelerde olduklarını söyledi.

Kızının her doktor kontrolünde başka bir hastalığının tespit edildiğini belirten Özkılıç, şunları anlattı:

"Kızımın rahatsızlıkları parça parça çıktı. Bir doktor ilgilenirken bir şeyini fark etti, başka bir doktor ilgilenirken başka bir şeyini fark etti. Bu şekilde çocuğumun sendromik rahatsızlığının olduğunu, bedensel ve işitme engellinin bulunduğunu, yakını göremediğini fark ettik. Genetik rahatsızlıkları nedeniyle de kızım bugüne kadar 20'ye yakın ameliyat geçirdi. Halen de süreç devam ediyor."

"Yeni doğmuş bir bebek gibi"

Anne Özkılıç, 9 yıldır her şeylerinin, tüm hayatlarının kızları olduğunu ve bundan sonra da öyle olacağını vurgulayarak, hayatını Özge Miray'a adadığını ifade etti.

Zor bir süreç yaşadıklarının altını çizen Özkılıç, şöyle devam etti:

"İşitme olmadığı için konuşmamız da yok. Zihinsel olarak da gerideyiz. Nasıl anlaşıyoruz bilmiyorum. Artık alışkanlık olmuş el uzattığı zaman bir şey istediğini fark ediyorum. Elini ağzına soktuğunda acaba susadı mı diyorum ve su veriyorum. Yeni doğmuş bir bebeğe nasıl bakarsınız, halen o şekilde bakıyorum. Kızımı bu şekilde de olsa kabullendim. Kızımın iyileşmeyeceğini çok iyi biliyorum, kabullendik biz bunu."

Evlat sahibi olmasına rağmen bir kez olsun "anne" sözünü duymadığını gözyaşları içinde dile getiren Özkılıç, "O sözü duymak farklı bir tattır herhalde, tatmadım." dedi.

Bakımı için evde sağlık hizmeti desteği sağlanıyor

Özkılıç, kızının rahatsızlıkları nedeniyle sürekli hastanede işleri olduğunu, ancak evde sağlık hizmeti kapsamında gelen ekiplerin de Miray'ın birçok işlemini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Evde Sağlık Hizmeti İl Koordinatörü Uzman Doktor Cengiz Çelik de genetik rahatsızlığı bulunan, yürüyemeyen, konuşamayan Özge Miray'ın iki yıldan bu yana kontrollerini yaptıklarını söyledi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin Miray'ın gerekli tedavilerini yaparak aileye büyük kolaylık sağlamaya çalıştığını aktaran Çelik, kent genelinde bu hizmetten 9 bin 400 hastanın faydalandığını sözlerine ekledi.

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