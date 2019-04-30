Çıkardığı albümle köy çocuklarına enstrüman alacak

Ankara'da Şair Abdurrahim Karakoç Ortaokulunda 15 yıldır teknoloji tasarım öğretmenliği yapan Caner Menemencioğlu, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Türkiye'de davet aldığı köy okullarına giderek öğrencilere müzik ve kısa film yönetmenliği konularında eğitim veriyor.

Müzik çalışmaları kapsamında Menemencioğlu, 23 Nisan'da "3 Hece" adlı albümünü çıkardı.

Menemencioğlu, söz ve besteleri kendisine ait şarkılardan oluşan albümden elde edilecek gelirle alacağı enstrümanları, köy okullarındaki minik öğrencilere bağışlayacak.

Caner Menemencioğlu, AA muhabirine, öğretmenliğin yanı sıra yazdığı kısa filmlerin yönetmenliğini yaptığını söyledi.

Şarkı sözü yazmayı ve beste yapmayı da sevdiğini anlatan Menemencioğlu, "Bugüne kadar çok sayıda şarkı sözü yazdım ama sadece 4 şarkıya farklı tarihlerde klip çektim. Şimdi de bir albüm çıkardım." dedi.

Öğretmenlik yaparken müzikten kopmadığını, müzikle de çocukların hayatına dokunabildiğini ifade eden Menemencioğlu, şöyle konuştu:

"Neden sadece öğretmenlik yapmıyorum? Çünkü okul için 'eğitim ve öğretim' denir. Bir öğrencinin okulu sevmesi için bana göre ilk basamak eğitim, daha sonra öğretimdir. Çocuklara, okulu sevmeleri için öncelikle sınıfta müzik eğitimleri vermeye başladım. Sonra davet aldığım okullarda eğitimlere devam ettim. Minik öğrencilerin de içinde yer aldığı kısa film ve belgeseller yapmaya çalıştım. Bunların hepsi çocukların hayatını olumlu yönde değiştirmek için."

Köy okullarını gezerek çocuklarla şarkılar söyleyeceğini anlatan Menemencioğlu, "Eğitimin ve öğretimin ne kadar değerli olduğunu onlara anlatacağım. Okulu sevdirmenin yollarından birinin de sanat olduğunu aktarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Albümünün tüm gelirini, köy okullarındaki çocuklara bırakacağını dile getiren Menemencioğlu, şunları kaydetti:

"Albüm sayesinde köy okullarındaki çocuklarımıza mızıka, gitar, piyano veya bağlama alacağız. Yani çocukların kullanmaktan hoşlandığı tüm enstrümanları, albümden gelen gelirle sağlamaya çalışacağız. Aslında yapmaya çalıştığımız farkındalık oluşturmak. Belki de geleceğin sanatçıları bu enstrümanları kullanarak ortaya çıkacak."