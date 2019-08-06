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Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, kaplumbağaların rahatça yumurtlayıp yavrularının denize ulaşabilmesi için 5 kişilik "Caretta Timi" 10 gönüllüyle görev yapıyor.

Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, kaplumbağaların rahatça yumurtlayıp yavrularının denize ulaşabilmesi için 5 kişilik "Caretta Timi" 10 gönüllüyle görev yapıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 13:22
Carettaların rahatından 'Caretta Timi' sorumlu

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların korunması için kurulan 5 kişilik "Caretta Timi", 10 gönüllüyle küçük canlıların rahatı için göz kırpmadan nöbet tutuyor.

İlçede faaliyet gösteren Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonunca, Çıralı sahiline gelen kaplumbağalar, yavruları ve yumurtalarının korunması amacıyla iki yıl önce özel bir ekip oluşturuldu.

Sahilde 21.00 ile 06.00 saatleri arasında görev yapan ekibin maaşları belediye ve bölgede bulunanlar tarafından karşılanıyor.

Ekip üyeleri, sahile gelen anaç caretta carettaların yumurtlaması ve yavruların denize güvenli şekilde ulaşması için başlarına takılı kırmızı ışıkların yardımıyla hava karardıktan sonra insanları sahilden uzak tutuyor.

Gece boyunca belirli aralıklarla kaplumbağa yuvalarını kontrol eden 5 kişiden oluşan tim, yavruların denize yolculuklarını da takip ediyor.

"Turizm hareketliliğinin doğal yaşama zarar vermemesi için mücadele ediyoruz"

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, amaçlarının Çıralı'daki deniz kaplumbağalarının korunması ve turizmin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi olduğunu söyledi.

Yaptıkları protokol kapsamında deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını yürüttüklerine değinen Elginöz, son yıllarda giderek artan turizm hareketliliğinin doğal yaşama zarar vermemesi için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Komisyonun bu amaçla 5 kişilik bir çekirdek koruma ekibi oluşturduğunu, 10 kadar da gönüllüleri olduğunu anlatan Elginöz, gece saatlerinde kumsalda insanların olmasının hem anaç kaplumbağaların hem de yavruların hayatını tehlikeye attığını bildirdi.

Özellikle 22.00'den sonra tüm misafirlerden kumsalı kullanmamaları ricasında bulunduklarını aktaran Elginöz, şöyle konuştu:

"Bu 5 kişilik ekibin birincil görevi gece kıyının boş tutulmasını sağlamak. Ekibin, caretta carettaları rahatsız etmeyen kırmızı ışıkları var. Bu ışıklarıyla sahilde yürüyerek nöbet tutuyorlar. Deniz kaplumbağalarının yumurtlamasını izliyorlar, kayıt altına alıyorlar. Yuvadan çıkan yavruların sayımlarını yapıyorlar. Daha sonra da bilimsel ekibimizden bir kişi sabahları yuvadan yavru çıkışı bitmişse, yuvaları açıp içindeki yumurta sayılarını tespit edip, bunları veri haline getiriyor. Daha sonra 6. Bölge Milli Parklara ve Bakanlığa bu verileri rapor halinde sunuyoruz."

"Onlar bizi koruyor biz de onları koruyoruz"

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyonunda gönüllü çalışan işletmeci Derya Yavuz da amaçlarının doğal dengeyi korumak olduğunu söyledi.

Doğa turizmi yaptıklarını, lükse kaçmamalarının en büyük tercih nedenleri olduğunu belirten Yavuz, "Dünyanın her yerinde büyük lüks oteller var ama insanlar oradan kaçıp buraya geliyorlar. Buraya büyük oteller yapılmıyorsa bunun sebebi kaplumbağalar. Onlar bizi koruyor, biz de onları koruyoruz." dedi.

Koruma ekibinde yer alan Barış Yağız da 3,2 kilometre uzunluğundaki sahilde, 5 çalışan olarak gönüllülerle görev yaptıklarını anlattı. 

Caretta carettaların rahatça yumurtlaması için insanları sahilden uzaklaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Yağız, " Bazen sahilden çıkmak istemeyenler nedeniyle zorluklar yaşıyoruz." diye konuştu.

Tatilcilerden Taner Küçük de uzun yıllardır tatil için Çıralı'yı tercih etmesindeki sebepler arasından doğal yaşamın dikkatlice korunması, caretta carettalara özen gösterilmesi olduğunu kaydetti.

Caretta carettaların resmi görevlilerce takip edilmesinden mutluluk duyduğunu anlatan Küçük, doğal yaşamın bu kadar yakından takip edildiği bir ortamda sükunet içinde tatil yapmanın çok önemli olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Caretta
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