Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86778
ALTIN
248.387
DOLAR
6.0264
STERLİN
7.6413
EURO
6.7280
LGS için geri sayım başladı
LGS için geri sayım başladı
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist 'turuncu kategori'de aranan çıktı
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist...
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın takip
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın...
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4...
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor

Çankırılı öğrenciler Japonya'da 'tsunami'yi anlatacak

Her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğinde Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri tsunamiyi anlatacak.

Çankırılı öğrenciler Japonya'da 'tsunami'yi anlatacak

Her yıl Japonya'da düzenlenen "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi" etkinliğinde Çankırı TOBB Fen Lisesi öğrencileri tsunamiyi anlatacak.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 01:10
Çankırılı öğrenciler Japonya'da 'tsunami'yi anlatacak
Çankırı

Japonya'nın Hokkaido şehrinde 5-12 Eylül'de yaklaşık 80 ülkenin katılımıyla düzenlenecek "Dünya Tsunami Farkındalık Günü Lise Öğrencileri Zirvesi"ne Türkiye adına katılmaya hak kazanan Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri sevinç yaşıyor.

"Karatekin İnsansız Hava Aracı" ve farklı bilimsel çalışmalar yapan TOBB Fen Lisesi öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'ye temsil görevi verildi.

Doğal afetler ve tsunami konusunda sunum yapacaklar

Lisedeki 442 öğrenci arasından seçilen Can Pusat Dinçer, Damla Aydın, Süeda Eken, Kemal Enes Ulu ve Buğra Kaan Kaya ile öğretmenleri Bihter Dinçel Bak, Japonya'da doğal afetler ve tsunami konusunda sunum gerçekleştirecek.

Japon büyükelçi okulu ziyaret edecek

Japonya'da yapılan eğitim ve bilgi birikimi sonucunda Türkiye'de sunumlar yapacaklarını anlatan Okul müdürü Nazır Şahin, "Önümüzdeki günlerde Japonya Büyükelçisi de okulumuzu ziyaret edecek ve öğrencilerle tanışacak. Yazın öğrencilerimize ve öğretmenimize Japonca kursu aldırmaya başlayacağız. Bu tür çalışmaların hem öğrencilerimize hem de ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Dönem içerisinde bilişim ve teknoloji projeleri gerçekleştirdiklerini ve insansız hava aracı yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Geleceğin ülkemizi yönetecek olan insanları, mühendislerin altyapısını oluşturacak bunlar. Belki çocuklar üniversitede karşılarına çıkacak birçok teknolojiyi lisede görmüş oldular. Üniversiteye hazır gidecekler ve bölümlerini bilerek tercih edecekler. Binlerce, hatta on binlerce okul içerisinde farkındalık ortaya koyabildiğimiz için hem öğrencilerimiz hem de okulumuz adına mutlu oldum. Ülkemizi temsil etmemiz güzel bir olay, inşallah buna benzer çalışmaları artırdığımızda hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin motivasyonu artacaktır."

"Her şey bizim için bir hayalle başladı"

Japonya'da Türkiye'yi temsil edecek 9. sınıf öğrencisi Damla Aydın da heyecan verici bir tecrübe yaşayacaklarını dile getirdi.

Okullarının projeler alanında etkin olduğunu aktaran Aydın, "Çünkü her şey bizim için bir hayalle başladı. Birçok projelerimiz var. Açıkçası Türkiye'nin bizi tanımasını sağlayan projemiz de insansız hava aracı yapışımız oldu. Bizim için tam bir hayaldi fakat öğretmenlerimizin de yardımıyla gerçeğe dönüştü. Japonya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manevi uyanış için itikafa girdiler
Manevi uyanış için itikafa girdiler
6 asırlık tarifle Osmanlı şerbeti kaynatıyor
6 asırlık tarifle Osmanlı şerbeti kaynatıyor
Ankara'nın huzur apartmanı
Ankara'nın huzur apartmanı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim