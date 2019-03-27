Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96735
ALTIN
228.079
DOLAR
5.3086
STERLİN
7.1406
EURO
5.9785
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
'Dünyada Türk simidini bilmeyen kalmadı'
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor
Grönland'daki Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü...
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
ASUS bilgisayarlara 'arz zinciri' saldırısı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda...
'Şok diyetler' ölüm saçıyor
'Şok diyetler' ölüm saçıyor

'Çalışkan' anne pazarcılıkla 4 çocuğunu okuttu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Münevver Çalışkan, adeta soyadının hakkını vererek, kar kış demeden pazarda açtığı tezgahla hem eşine destek oldu hem dört çocuğunun üniversite masraflarını karşıladı.

'Çalışkan' anne pazarcılıkla 4 çocuğunu okuttu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Münevver Çalışkan, adeta soyadının hakkını vererek, kar kış demeden pazarda açtığı tezgahla hem eşine destek oldu hem dört çocuğunun üniversite masraflarını karşıladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 10:49
'Çalışkan' anne pazarcılıkla 4 çocuğunu okuttu

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Münevver Çalışkan, soyadı gibi çalışkanlığıyla kar kış demeden pazarda tezgah açarak hem eşine destek oldu hem dört çocuğunu üniversitede okuttu.

Münevver Çalışkan, aile bütçesine ve 4 çocuğunun eğitim masraflarına katkı sağlamak için, 10 yıl önce evde yaptığı el işlerini bohçacılıkla satmaya başladı.

Kısa süre sonra, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan kredi alan Çalışkan, pazar tezgahı açtı ve ürünlerini orada satmaya başladı.

Açtığı tezgahta şalvar, yemeni gibi kadınlara yönelik yöresel giysiler satarak 2'si kız 4 çocuğunu üniversitede okutan Çalışkan, pazarcı esnafı tarafından da çalışma azmiyle, takdir ve saygı görüyor.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ekonomisine destek olmak amacıyla el işleri yaptığını ancak bunları satacak yer ve müşteri bulamadığını anlattı.

Tanıdıkları vasıtasıyla mikrokrediden haberdar olduğunu ifade eden Çalışkan, "Ev ekonomisine katkı sağlamak, eşime destek olmak, çocukları okutmak için bu işe başladım. İlk başta evlere giderek yemeni sattım, bohçacılık yaptım. Daha sonra mikrokrediye başvurdum. Oradan aldığım sermayeyle tezgahımı açtım ve pazarda satış yapmaya başladım. İşlerimi daha çok geliştirdim ve gelirim arttı." diye konuştu.

"Bu bir ekmek kavgası"

Pazarcılığın zor ve zahmet gerektiren bir iş olduğunu ancak işini severek yaptığını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Ev hanımları evde boş durmasınlar, eşlerine mahkum kalmasınlar, kendi paralarını kendileri kazansınlar. Ben bu işi yaparak 4 çocuğumu okuttum. Çocuklarımın biri maliye, biri kamu yönetimi, ikisi de iktisat bölümünü bitirdi. Şimdi çalışıyorlar. Eşime destek oldum, helalinden ekmek paramı kazandım. Sabah saat 06.30'da kalkıyorum, tezgahımı kuruyorum ve müşterilerime satış yapmaya başlıyorum. İşimi çok seviyorum, daha sosyal oluyorsun, insanlarla haşir neşir oluyorum, güzel dostluklar kazanıyorum."

Çalışma azminin diğer kadınlara da örnek olmasını dileyen Çalışkan, herkesin hayallerinin peşinden gitmesini istedi.

Çalışkan, "Ben evde otursaydım, eve kapanıp kalacaktım ama şimdi vatandaşlarla iç içeyim. Kendimi geliştirdim, bir çevre kazandım. Pazarcılığa 'erkek işi' diyorlar. Bence bu işin kadını, erkeği yok. Bu bir ekmek kavgası. Ben kendi işimi yaparak ekmeğimi kazandım, ev hanımları da hayallerinin peşinden gitsinler, başarılı olacaklar, emin olsunlar." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Anne Pazarcılıkla 4 çocuğunu Okuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'İddia' ile başladığı muhtarlıkta 35 yılı geride bıraktı
'İddia' ile başladığı muhtarlıkta 35 yılı geride bıraktı
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü
Acıpayam'da artçı sarsıntılar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi
Acıpayam'da artçı sarsıntılar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim