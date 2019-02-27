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Bu okulda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim görüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulunda eğitim gören bin 75 öğrenci arasında 17 ikiz ve 3 üçüz de yer alıyor.

Bu okulda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim görüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulunda eğitim gören bin 75 öğrenci arasında 17 ikiz ve 3 üçüz de yer alıyor.

Emre Köse
Emre Köse
27 Şubat 2019 Çarşamba 18:12
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Bu okulda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim görüyor
Hatay

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulunda 17 ikiz ve 3 üçüz eğitim öğretim görüyor.

Bin 75 öğrencinin bulunduğu okulda yer alan 17 ikiz ile 3 üçüz, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilgi odağı oluyor. Aralarında Suriyeli ikizlerin de bulunduğu öğrenciler, okulda birlikte vakit geçiriyor.

Tek ve çift yumurta ikizlerinin bazıları aynı sınıfta, bir bölümü de farklı sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor. İkiz ve üçüzler benzerliklerinden dolayı zaman zaman arkadaşları ve öğretmenlerince karıştırılıyor.

Üçüzlerden 7. sınıf öğrencisi Ayşe Betül Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında kendileri gibi ikiz ve üçüzlerin yer almasının ayrı bir güzellik olduğunu belirtti.

Derslerinde birbirlerine sürekli yardımcı olduklarını anlatan Turgut, ''Aynı sınıfta ikiz arkadaşımız da var. Okulumuzdaki diğer ikiz ve üçüzlerle sürekli birlikteyiz. Oyunlar oynayıp güzel vakit geçiriyoruz. Çok farklı bir duygu, üçüz olmaktan dolayı mutluyum.'' dedi.

İkizlerden 7. sınıf öğrencisi Hamit Erdem Cüneydioğlu da kendileri gibi ikiz ve üçüz arkadaşlarıyla sürekli birlikte olduklarını anlattı.

Cüneydioğlu, kardeşiyle aynı sınıfta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Hem burada hem de evde kardeşimle bir arada güzel zaman geçiriyoruz. Bizim gibi ikiz veya üçüz olan arkadaşlarımızla çok iyi anlaşıyoruz.'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İkizÜçüz
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