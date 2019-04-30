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Böbrek nakli bekleyen hastadan organ bağışı

Diyarbakır'da diyaliz hastası 39 yaşındaki Ubeyddullah Tanrıverdi, farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Böbrek nakli bekleyen hastadan organ bağışı

Diyarbakır'da diyaliz hastası 39 yaşındaki Ubeyddullah Tanrıverdi, farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 12:52
Böbrek nakli bekleyen hastadan organ bağışı

Haftanın 3 günü diyalize giren Ubeyddullah Tanrıverdi, bir yandan kendi hastalığıyla mücadele ederken diğer yandan kalp yetmezliği rahatsızlığı olan 5 yaşındaki oğlu Hamza'nın tedavisi için çaba gösteriyor.

Böbrek nakli bekleyen Tanrıverdi, farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Ubeydullah Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle çalışamadığını, aldığı engelli maaşıyla ailesini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Maddi ve manevi açıdan sıkıntı yaşadıklarını belirten Tanrıverdi, şöyle konuştu:

"Ameliyat oldum, kalın bağırsaklarım da alındı. Oğlum Hamza kalbinden rahatsız. Hamza doğduğundan bu yana sürekli hastanedeyiz. Tedavi için İstanbul'a gidiyoruz. Doktorlar 'Müdahale edemiyoruz' deyip bizi eve yolladı. Şimdi özel bir hastane bulduk. 'Anjiyosunu yapabiliriz' diyorlar. Karnında sıvı birikmiş. Sıvı alındıktan sonra anjiyo olması gerekiyor. Desteğe ihtiyacımız var."

Daha önce başvurdukları bazı hastanelerde doktorların "oğluna akciğer ve kalp nakli yapılması gerektiğini" söylediğini anlatan Tanrıverdi, "Oğlumun acil ameliyat edilmesi gerekiyor. Bunun için yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Umut ışığı olmak lazım"

Kentte düzenlenen bir fuarda İl Sağlık Müdürlüğüne ait standı ziyaret ederek organ bağış formu doldurduğunu belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Organ bağışı beklerken kendi organlarımı bağışladım. Bana bir şey olursa kalbim, gözüm ve diğer organlarımın ihtiyacı olan hastalara umut olmasını istiyorum. Organ bağışı konuda herkes duyarlı olmalı. Binlerce insan organ nakli bekliyor. Bu insanlara umut ışığı olmak lazım. İnsan başına gelinceye kadar önemini anlamıyor. Ben de eskiden bilmiyordum. Başıma geldikten sonra organ bağışının ne kadar önemli olduğunu anladım."

"Hasta olduğu için okula gidemeyecek"

Hübriye Tanrıverdi ise eşi ve çocuğunun hastalığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Çocuğunun sağlıklı olmasını, yaşıtları gibi oynamasını, koşmasını istediğini anlatan Tanrıverdi, "Oğlum okul çağına geldi ancak hasta olduğu için okula gidemeyecek. Hem o üzülecek hem biz üzüleceğiz. Onun tedavisi için yardım istiyoruz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
OrganNakli
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