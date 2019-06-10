Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93914
ALTIN
247.426
DOLAR
5.7896
STERLİN
7.3619
EURO
6.5453
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi
Almanya'da iki farklı camiye saldırı...
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milli takımımıza yapılan muamele İzlanda makamlarının sorumluluğundadır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milli...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli takımımızın İzlanda'da maruz kaldığı muamele kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Milli takımımızın...

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:41
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 86 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Soylu, bayram tatili boyunca trafiği kontrol ettiğini söyledi.

Ölümlü kazaların bir tane de olsa yıkıcı olduğunu belirten Soylu, "2017 yılında 7 bin 427 kişi öldü trafik kazalarında. Bir Baykan ilçesi gitti, öyle düşün. Her yıl bir Baykan gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı? Aldık." diye konuştu. 

"Yılbaşından bu yana ölümlü kazalar yüzde 40 azaldı"

Soylu, yılbaşından itibaren trafik kazasındaki ölümlerin yüzde 40 azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"5 ayın sonunu söylüyorum. 6 ay sonunda inşallah aynı trendde olacağız. Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza kara noktalarında bir tek kazamız yok. Hepsinde tedbir aldık. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. 185 bin polis ve jandarma trafik görevlisi görevlendirdik. Bayram tatillerinde trafik kazalarındaki ölümlerde, son 10 yıla göre yüzde 51,5, geçen yıla göre yüzde 48,5 azalma söz konusu. Şimdi Kurban Bayramı'ndaki tatil için hazırlık yapmaya başladık."

Anahtar Kelimeler:
BayramTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes
Çocuğuna 9 yıldır hem ses hem de nefes
Antalya'da renkli festival
Antalya'da renkli festival
Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor
Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim