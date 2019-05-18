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Bakkalın "veresiye defterini" satın alarak borçluları sevindirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Osmanlı'dan kalan geleneği sürdüren hayırsever, bakkalın tuttuğu 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 6 bin liraya satın aldı.

Bakkalın "veresiye defterini" satın alarak borçluları sevindirdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Osmanlı'dan kalan geleneği sürdüren hayırsever, bakkalın tuttuğu 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 6 bin liraya satın aldı.

Editör
Editör
18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:59
Bakkalın "veresiye defterini" satın alarak borçluları sevindirdi
Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayırsever, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir bakkalın veresiye defterini 6 bin lira ödeyerek satın aldı.

Özerler Mahallesi'nde bakkal işleten Kadir Halaç'ı arayan bir hayırsever veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

Halaç'ın, defteri satabileceğini belirtmesi üzerine bakkala gelen hayırsever pazarlık sonucu 6 bin lira karşılığında veresiye defterini satın aldı.

Halaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan "zimem" denilen veresiye defterini satın alması geleneğinin bugün bir hayırsever tarafından sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Çok duygulandığını anlatan Kadir Halaç, "Bu bir Osmanlı geleneği, bizim ceddimiz yapıyordu, çok duygulandım. Defteri satma konusunda pazarlık yaptık. 6 bin 857 lira tutarındaki veresiye defterini, 6 bin 500 liraya bıraktım. Pazarlık sonunda 6 bin liraya alması konusunda anlaştık. Anlaştığımız gibi defteri aldı, para ödendi, defteri bir poşete koyup gitti." dedi.

"Borcunu ödemeye gelenler şaşırdı"

Veresiye defterinin satın alındığından habersiz borcunu ödemeye gelen vatandaşların gözyaşlarını tutamadığını ve çok şaşırdığını anlatan Halaç, şöyle devam etti:

"Veresiye defterini sattıktan sonra bir müşterim, 700 lira civarındaki borcunu ödemeye geldi. Bir ay önce de eşi rahatsızlık geçirmişti. Fabrikada çalışıyordu, ödemekte zorluk çekebilirdi. Borç ödemeye geldiğinde 'Ne kadar?' diye sordu. 'Borcun ödendi' deyince inanamadı, ağlayarak dışarı çıktı. Şimdi o parayla çoluk çocuğunu bayramda giydirecek."

Halaç, 6 yıldır bakkallık yaptığını ve "kara kaplı" bir defteri bulunduğunu belirterek "Şimdi ince bir deftere geçtik. Kendisini tebrik ediyoruz, onca insanı sevindirdi. İnsanlar tarafından unutulmuş, buralarda karşılaşmadığımız bir gelenekle yeniden karşılaştık. Demek ki buralarda da bunu yaşatan insanlar varmış. Demek ki bu hayır işlerinin böylesi de oluyormuş. Hep duyardık daha önce hiç yaşamadığımız bir şey. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

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