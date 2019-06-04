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Bacağını ve gözünü kaybeden küçük yetimin dileği yüzündeki yanıkların tedavisi

Suriye'deki iç savaşta 3 yıl önce saldırıda annesi, babası, bir gözü ve bacağını kaybeden 12 yaşındaki Cihat Şargat, yüzündeki yanıkların tedavisi için yardım bekliyor.

Bacağını ve gözünü kaybeden küçük yetimin dileği yüzündeki yanıkların tedavisi

Suriye'deki iç savaşta 3 yıl önce saldırıda annesi, babası, bir gözü ve bacağını kaybeden 12 yaşındaki Cihat Şargat, yüzündeki yanıkların tedavisi için yardım bekliyor.

04 Haziran 2019 Salı 01:02
Bacağını ve gözünü kaybeden küçük yetimin dileği yüzündeki yanıkların tedavisi
El Bab

Suriye'deki iç savaşta 3 yıl önce annesini, babasını, bir gözü ve bacağını kaybeden 12 yaşındaki Cihat Şargat, vücudundaki yanıkların tedavi edilmesi için uzanacak yardım elini bekliyor.

Sekizinci yılını geride bırakan savaşta en büyük zararı görenlerin başında çocuklar geliyor.

Cihat Şargat, 3 yıl önce Bab ilçesinde yaşanan çatışmalarda annesini, babasını, sağ gözü ve bacağını kaybetti.

Yüzü ve vücudu yanan ve izlerini halen taşıyan 12 yaşındaki Şargat'a ağabeyi Yusuf sahip çıkıyor.

AA muhabirine konuşan Şargat, "Ağabeyim bana protez bacak taktırdı. Artık okula gidebiliyorum. Arkadaşlarımla oturuyorum. Oyunlar oynayabiliyorum. Daha rahat gezebiliyorum." dedi.

Büyüdüğünde doktor olmak istediğini dile getiren Şargat, yüzünün tekrar eski haline gelmesini hayal ettiğini söyledi.

Şargat, "Annemi ve babamı çok özledim. Arkadaşlarım ne olduğunu sorduklarında, 'Elhamdülillah. Bu benim kaderim' diyorum." şeklinde konuştu.

"Yüzündeki yanıkları para olmadığı için tedavi ettiremedim"

Cihat'ın en büyük destekçisi ağabeyi Yusuf Şargat da anne ve babasını kaybettiği saldırı sırasında İstanbul'da çalıştığını belirterek, "Bab ilçe merkezi DEAŞ'ın kontrolündeydi. O sıralar iş imkanı yoktu. Ailemin geçimini sağlamak için Türkiye'ye göç ettim ve orada çalışmaya başladım. Bir gün çalışırken annem ve babamın vefat haberini aldım. Cenazelerine yetişemedim." ifadelerini kullandı.

Aldığı acı haberden sonra kardeşlerinin yanına döndüğünü aktaran Şargat, şunları kaydetti:

"Anne baba acısı yaşarken kardeşlerimin durumları da beni çok üzüyordu. Kız kardeşim hafif yaralanmıştı, Cihat'ın yaraları çok derin ve üzücüydü. Saldırıda evimiz yıkılmıştı. Barınacak yerimiz yoktu. Kardeşlerim farklı farklı yerlerde kalıyordu. Ev kiralayıp kardeşlerimi yanıma aldım. Tedavileri için uğraşmaya başladım. Özellikle Cihat çok etkilenmişti. Hayata küsmüş ve acılar yaşıyordu. Borç bularak, çalışarak isteklerini yerine getirmeye çalışıyordum. Koltuk değneklerinden kurtulması için protez bacak taktırdım. Sanki yeniden doğmuştu. En azından acılarının bir kısmı bitmişti. Yüzündeki yanıkları para olmadığı için tedavi ettiremedim. Çok para istiyorlar."

Şargat, Cihat'ın yüzündeki yanıklar nedeniyle ilk etapta dışarıda dolaşmak istemediğini belirterek, "Cihat'la birçok kez oturdum. Ona başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu, O'ndan gelene razı olmamız gerektiğini ve insanların ne düşündüğünün bir önemi olmadığını anlattım." dedi.

Kardeşine destek olarak yaşadığı acıları hafifletmeyi başardığını anlatan Şargat, durumu kabullenen kardeşinin artık az da olsa rahatça okula gittiğini ve oyunlar oynadığı dile getirdi.

Şargat, "Kardeşimin vücudundaki yaraları ve yanıklarının tedavisi için uğraşıyorum. Onun mutlu olması için elimden geleni yapacağım. Tek isteğim ona yardım elinin uzatılması." ifadelerini kullandı.

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