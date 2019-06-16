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'Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı'

Ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden Suriyeli çocuklar, Babalar Günü'ne buruk giriyor.

'Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı'

Ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden Suriyeli çocuklar, Babalar Günü'ne buruk giriyor.

16 Haziran 2019 Pazar 23:23
'Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı'
Hatay

Ülkelerindeki iç savaşta yetim kalan Suriyeli çocuklar, babasız bir Babalar Günü'ne daha girmenin hüznünü yaşıyor.

Hatay'da aileleri ya da yakınlarıyla kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyeli yetim çocuklar, babalarına olan özlemlerini bir nebze de olsa onlardan geriye kalan fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.

Kimi hiç göremediği kimi ise sarılıp öperek koklamaya doyamadığı babasını kaybeden Suriyeli yetimler, küçük bedenlerinde büyük hüzünler taşıyor.

"Onu çok özlüyorum"

Suriyeli yetimlerden 9 yaşındaki Ahmet İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yaşındayken babasını kaybettiğini, onu fotoğraflarından tanıdığını söyledi. 

Baba sevgisini yaşayamadığını ve bunun özlemini duyduğunu anlatan İbrahim, "Annem bana babamın nasıl güzel bir insan olduğunu her fırsatta anlatıyor. Babamı hep hayallerimde yaşatıyorum. Onu özledikçe fotoğraflarına uzun uzun bakıyorum." diye konuştu

12 yaşındaki Sümeyye İbrahim de babasını çok az hatırlayabildiğini dile getirerek "Babasızlık bir çocuk için çok zor. Babam yanımda olsaydı da başka bir şey istemezdim. Onu çok özlüyorum." dedi. 

"Hiçbir şey babanın yerini tutmuyor"

Eşini 2,5 yıl önce Halep'te Esed güçleriyle girdiği çatışmada kaybeden Suzan Kaydoh da 6 kız çocuğuyla Hatay'a gelerek burada yaşamaya başladıklarını söyledi.

En büyüğü 8, en küçüğü 2 yaşında olan kız çocuklarına babasız bakmanın çok zor olduğunu anlatan Kaydoh, "Çocuklarımın her ihtiyacını elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Çocuklarıma babaların eksikliğini her ne kadar yaşatmamak istesem de olmuyor. Hiçbir şey babanın yerini tutmuyor." diye konuştu.

Suriyeli yetimlerden 7 yaşındaki Emine Kaydoh ise babasıyla hayatta iken birlikte oyunlar oynadıklarını hatırladığını belirtti.

Babalar Günü'nü hüzünlü karşıladığını anlatan Kaydoh, "Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı. Onun yeri doldurulamaz." dedi.

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