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Ayakkabıcılık mesleğini 63 yıldır 9 metrekarelik dükkanında yürütüyor

Sakarya'da yaşayan 74 yaşındaki İsmail Kınalı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat 63 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Ayakkabıcılık mesleğini 63 yıldır 9 metrekarelik dükkanında yürütüyor

Sakarya'da yaşayan 74 yaşındaki İsmail Kınalı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat 63 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Editör
Editör
25 Mayıs 2019 Cumartesi 01:56
Ayakkabıcılık mesleğini 63 yıldır 9 metrekarelik dükkanında yürütüyor
Sakarya

Sakarya'da yaşayan 74 yaşındaki İsmail Kınalı, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar arasında yer alan ayakkabıcılık mesleğini teknolojiye inat 63 yıldır 9 metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Eskiden "ısmarlama" denilen ve müşterilerin zevkine göre üretilen el yapımı ayakkabıcılık, ilerleyen teknolojiye rağmen kentteki son ustalar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Mesleğin kentteki son ustalarından biri de 74 yaşındaki İsmail Kınalı. İlerleyen yaşına rağmen 9 metrekarelik dükkanında 63 yıldır müşterilerine hizmet veren Kınalı, en çok çırak bulamamaktan yakınıyor.

Ayakkabıcılık mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Kınalı, teknolojiye inat bu zanaatı yaşatmaya devam ediyor.

"Ismarlama ayakkabılara artık rağbet azaldı"

5 çocuk babası İsmail Kınalı, AA muhabirine, 11 yaşında başladığı meslekte 63 yılı geride bıraktığını anlattı.

Bugüne kadar birçok insan yetiştirdiğini fakat şu anda mesleğini tek başına sürdürdüğünü aktaran Kınalı, "Artık arkadan yetişen çırak gelmiyor. Yarım asrı geride bıraktığım ayakkabıcılık mesleği gelecek vaat etmediği için yok olmaya yüz tutuyor. Bizler artık ısmarlama ayakkabıcı ustalarının sonuncusuyuz. Bu ayakkabılara artık rağbet azaldı, yapamıyoruz. Ayda 3 veya 4 çift ayakkabı yapıyoruz ancak harçlığımızı çıkartıyoruz." diye konuştu.

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