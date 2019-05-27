Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86322
ALTIN
250.631
DOLAR
6.0542
STERLİN
7.6874
EURO
6.7781
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın takip
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın...
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4...
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız...
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gram altın 5 haftadır yükseliyor

Avrupa'dan Prof. Dr. Feride Acar'a liyakat madalyası

Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla tanınan, Prof. Dr. Feride Acar'ı "Pro Merito" liyakat madalyasıyla ödüllendirdi

Avrupa'dan Prof. Dr. Feride Acar'a liyakat madalyası

Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla tanınan, Prof. Dr. Feride Acar'ı "Pro Merito" liyakat madalyasıyla ödüllendirdi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:05
Avrupa'dan Prof. Dr. Feride Acar'a liyakat madalyası

Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda yürüttüğü çalışmalarla tanınan, İstanbul Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun ilk başkanı Prof. Dr. Feride Acar'ı "Pro Merito" liyakat madalyasına layık gördü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Acar, uluslararası sivil toplum kuruluşu Apolitical'ın geçen yıl ilan ettiği listede, dünyanın en değerli 100 kadın hakları savunucusu arasında yer aldı.

Acar, Türkiye'nin 2012'de ilk imzasını attığı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin (İstanbul Sözleşmesi) denetim organı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu'nun (GREVIO) ilk başkanı olarak 2015'ten itibaren ülkeyi temsil ediyor.

GREVIO Başkanlığını iki dönemdir yürüten Acar, kadın hakları ve şiddetle mücadele konusunda yürüttüğü başarılı çalışmalardan dolayı Avrupa Konseyinin en saygın ödüllerinden "Pro Merito" liyakat madalyasına layık görüldü.

Acar'a ödülü, Avrupa Konseyi Demokrasi Genel Direktörü Snezana Samardzic-Markovic tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde 23 Mayıs'ta düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene, Avrupa, Latin Amerika, Afrika bölgeleri kadın hakları denetleme kurulları ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi temsilcileri ile İstanbul Sözleşmesi taraf ülkelerinin diplomatları katıldı.

"Çok büyük onur kaynağı"

Prof. Dr. Feride Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır kadınların insan hakları konusunda çalışan bir akademisyen olduğunu, CEDAW Komitesi üyeliği dahil kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi alanında uluslararası görevlerde bulunduğunu anlattı.

İstanbul Sözleşmesi'nin, getirdiği yeni standartlarla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması anlamında çok önemli bir aşama olarak kabul gördüğüne dikkati çeken Acar, GREVIO'nun da görevinin ilk 4 yılında sözleşmenin hızlı ve etkili biçimde hayata geçmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Acar, "İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanmasına katkıda bulunmaktan ve ilk 4 yılında GREVIO'nun başkanı olarak görev yapmaktan büyük mutluluk duydum. Avrupa Konseyinin bu katkılarımı takdir ederek böyle değerli bir ödüle layık görmesi benim için çok büyük onur kaynağı oldu." dedi.

Kadın hakları alanında 40 yıldır çalışıyor

Prof. Dr. Feride Acar, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü kadın hakları ve eşitlik çalışmalarıyla, Türkiye'yi uluslararası alanda pek çok kez temsil etti.

1994-2003'te ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı'nın kurucu başkanı olarak görev yapan Acar, kadın hakları konusundaki CEDAW, Pekin Eylem Platformu, CEDAW İhtiyari Protokolü, İstanbul Sözleşmesi gibi temel belgelerin müzakeresi, yazılması ve denetlenmesinde aktif rol aldı.

Toplam 16 yıl CEDAW Komitesi üyesi olan ve CEDAW Başkanlığı da yapan Acar, iki dönem yürüttüğü GREVIO Başkanlığı görevini gelecek ay sonunda devredecek.

Anahtar Kelimeler:
FerideAcar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor
Bir buçuk metrekarede 'tatlı tatlı' para kazanıyor
Savaş eşini hayattan kopardı, kendisini sakat bıraktı
Savaş eşini hayattan kopardı, kendisini sakat bıraktı
'İhtiyar delikanlı' fakülteyi 3 yılda bitirdi
'İhtiyar delikanlı' fakülteyi 3 yılda bitirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim