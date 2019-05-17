Arakanlı Müslümanlar için 'Emir Sultan Köyü' kuruldu

Bursa

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Arakanlı Müslümanların yaşaması için 414 bambu evin yer aldığı köy inşa edildi.

Myanmar'da uğradıkları soykırım ve şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi devam ederken Türkiye'den giden yardım kuruluşları kendilerini yalnız bırakmıyor.

Bursa İHH Şubesi, Bangladeş'te Cox's Bazar'da 2017 yılında Arakanlı Müslümanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için "Emir Sultan Köyü" projesine başladı. İçinde 414 bambu ev, iki cami, iki derin su kuyusu, çöp toplama tesisi barındıran köy, kısa süre önce İHH ekipleri ve hayırseverlerin katılımıyla açıldı.

Bangladeş'e giden ekibin başında yer alan İHH Bursa Şube Başkan Yardımcısı Halil Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanların sıkıntılarını yakından gördüklerini ve başlattıkları kampanya sayesinde köyü inşa ettiklerini söyledi.

Asa, köyde yüzlerce ev, cami ve sosyal yaşam alanları olduğunu ifade ederek, "Oradaki Müslümanların sizi gördüğündeki yüz ifadesi, gülümsemesi çok kıymetli. Sizin Türkiye'den geldiğinizi ve göğsünüzdeki Türk bayrağını gördüklerinde size bir umut olarak bakmaları çok önemli. Bu insanlar çok cüzi ihtiyaçlarla hayatlarını devam ettiriyorlar. Omuzlarını yaslayacakları birilerini bulmaları onlar için de büyük bir nimet." dedi.

Arakanlı Müslümanların Türkiye'yi umut olarak gördüğünü dile getiren Asa, şöyle konuştu:

"Öncelikle Arakanlı kardeşlerimizin bir kimlik problemi var. Bangladeş'e gelmeden önce Myanmar hükümeti vatandaşlık haklarını iptal ettiği için öncelikle kimliğe ihtiyaçları var. Türkiye bu konuda ne yapabilir, bunu BM nezdinde de zorlamak gerekiyor. Bizim yapacağımız şey, bu insanların sesini tüm dünyaya duyurmak. Ekmeğimizi bu kardeşlerimizle bölüşmemiz lazım. Empati yapalım; ailenizle birlikte 12 metrekarelik bir çadırda yaşadığınızı düşünün, banyonuz yok, tuvaletiniz yok. İlk kez Müslüman kardeşlerimiz, yaptığımız bu evlerle elektriğe kavuşmuş oldular. Her eve her çadıra güneş paneli koyduk, bir tane de pervane çalıştıracak sistem oluşturuldu, en azından o sıcak günlerde nispeten serinleyebiliyorlar."

"Emir Sultan ismini yaşatmamız gereken biri"

Asa, köyün adını Emir Sultan koyduklarını belirterek, "Emir Sultan, Bursa'nın manevi dinamiklerinden olan bir isim. Bu tür isimlerin yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız eserlere bu güzel insanların isimlerini vererek onlara da en azından Emir Sultan'ın kim olduğunu öğrenme noktasında bir fırsat oluşturmuş oluyoruz." dedi.

Projenin hayırseverlerin yardımlarıyla hayata geçtiğini ifade eden Asa, destekte bulunan kişilerin isimlerini köydeki sokaklara verdiklerini söyledi.