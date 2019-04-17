Antrenör çift Şanlıurfa'da geleceğin atletlerini yetiştiriyor

Şanlıurfa'da, atletizm antrenörleri Narin ve Cuma Canbek çifti, kenar mahallelerde keşfederek eğitim verdikleri yetenekli çocukları, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlayarak Türk sporuna kazandırıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olarak görev yapan çift, 5 yıldan bu yana okul okul gezerek tespit ettikleri yetenekli çocuklara eğitim veriyor.

Zaman zaman antrenmanlara bebekleriyle gelmek zorunda kalan çift, zorluklara rağmen Şanlıurfa'nın "Usain Bolt"larını yetiştirmek için büyük çaba harcıyor.

Eski milli atlet ve antrenör Narin Canbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yıllık milli sporculuk kariyerine, antrenör olarak devam ettiğini söyledi.

Türk sporuna daha fazla katkı sunmak için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Canbek, "Sporculuk hayatımızdaki bütün tecrübelerimizi Şanlıurfalı sporcularımıza aktarıyoruz. Ben altyapı, eşim de üstyapı olmak üzere çocukları atletizm yarışmalarına hazırlıyoruz." dedi.

"Yoğun olduğumda çocukla eşim ilgileniyor"

Kentin kırsal ve kenar mahallelerindeki okulları gezerek yetenekli çocukları keşfetmeye çalıştıklarını anlatan Canbek, tespit ettikleri çocukları 11 Nisan Stadı'nda gerçekleştirdikleri antrenmanlarla müsabakalara hazırladıklarını kaydetti.

Canbek, çocukların başarısından çok memnun olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şu anda milli takıma verdiğimiz 4 sporcumuz bulunuyor. Bu sporcularımızı Şanlıurfa'dan Fenerbahçe'ye de transfer ettik. Yine üniversitelere, spor liselerine yerleşmesini sağladığımız birçok sporcumuz var. Eşimle çalıştığımız için daha avantajlı oluyoruz. 1,5 yaşında çocuğumuz da var. Ben yoğun olduğumda çocukla eşim ilgileniyor, o yoğun olduğunda ben ilgileniyorum. Bu şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu sporcularımız arasında dünya altıncısı olan Hüseyin Can'ı köyde keşfettik. Şu an antrenmanlara gelmek için iki araç değiştirmek zorunda kalıyor. Biz bu sporcularımıza destek sağlanmasını istiyoruz. Sporcularımız için zor şartlar altında çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Cuma Canbek: Çocuklarımızı milli takıma taşıyoruz

Milli takım antrenörü Cuma Canbek de çocukluğundan bu yana atletizm sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Eşiyle amaçlarının Türk sporu ve Şanlıurfa'ya başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Canbek, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da atletizm alanında ilkler ortaya çıkardık. Sporcularımızdan Hüseyin Can dünya altıncısı oldu. Medine Öktem, Balkan şampiyonasında derece aldı. Biz çocuklarımızla güzel sonuçlar aldık. Okullara giderek taramalarımızı yapıyoruz. İyi koşan çocukları tespit ederek stada gelmelerini sağlıyoruz. Altyapıyı eşim yetiştiriyor, ben de elit takımı çalıştırıyorum. Burada verdiğimiz antrenmanlarla kendilerini geliştiriyorlar. Daha sonra çocuklarımızı milli takıma, büyük kulüplere kazandırarak güzel yerlere taşıyoruz."

Halil Tekin: Antrenörlerimle çalıştığım için çok şanslıyım

Antrenör çiftin sporcularından lise öğrencisi Halil Tekin ise ortaokuldayken antrenörlerinin okullarında düzenledikleri atletizm yarışmasında kendisini keşfettiklerini söyledi.

Antrenörlerinin kendisinin koşu stilini çok beğendiğini belirten Tekin, "İlk yarışımda 64. oldum ama antrenörlerim bana sürekli moral verdi ve daha fazla antrenman yapmaya başladık. Hocalarımın desteği ile bölge birincilikleri almaya başladım. Daha sonra 8 Türkiye birinciliği ve 33 bölge birinciliğim oldu. Narin ve Cuma antrenörlerimle çalıştığım için çok şanslıyım. İnşallah onların sayesinde yurt dışındaki yarışlarda da güzel başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Sporculardan Berfen Mece de beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine antrenörleriyle tanıştığını ve atletizm antrenmanlarına başladığını belirtti.

Narin ve Cuma antrenörleriyle çalışmaya başladıktan sonra katıldığı ilk yarışta dereceye girdiğini anlatan Mece, "Hocalarım gerçekten bana çok destek çıktı. Onlar gerçekten çok iyi antrenörler, onların sayesinde başarılar elde ettik. Yakın zamanda düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Hocalarımın desteğiyle güzel bir derece elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.