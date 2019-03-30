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Annesi ölen Poyraz'ı biberonla besliyorlar

Kars'ın Arpaçay ilçesinde oturan bir aile, doğum sırasında annesi ölen "Poyraz" isimli buzağıyı biberonla bebek gibi besliyor.

Annesi ölen Poyraz'ı biberonla besliyorlar

Kars'ın Arpaçay ilçesinde oturan bir aile, doğum sırasında annesi ölen "Poyraz" isimli buzağıyı biberonla bebek gibi besliyor.

Editör
Editör
30 Mart 2019 Cumartesi 22:39
Annesi ölen Poyraz'ı biberonla besliyorlar
Kars

Mikail Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi ölen Poyraz'ı ve üçüz doğuran bir keçilerinin yavrularını biberonla beslediklerini söyledi.

Sabah, öğlen, akşam olmak üzere hiç aksatmadan buzağıyı ve keçi yavrularını biberonla beslediklerini dile getiren Ayaz, şunları kaydetti:

"Poyraz ve keçi yavruları bize çok alıştı, sürekli peşimizde geziyorlar. Poyraz'ın annesi doğum esnasında öldü. Buzağı ahırda ineklerin içinde durmadığı ve annesi olmadığı için zaman zaman bakımını evde yapıyoruz. Kardeşim İsmail Ayaz ile doğum yapan başka bir ineğimizden süt sağıp Poyraz'a veriyoruz."

İsmail Ayaz da gün içerisinde buzağı ve yavru keçilerle vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim bir keçimiz üçüz doğurdu, anneleri onları doyuramadığı için onlara da biberonla süt veriyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz, keçi yavrularıyla da oynuyoruz ikinci anneleri gibi olduk." diye konuştu.

Köylülerden İnan Özbek, eve ilk girdiğinde buzağıyı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Buzağıya, insan bebeğe nasıl bakıyorsa onlar da öyle bakıyor, süt zamanı gelince biberonla besliyorlar, temizliyorlar. Bunu görünce çok duygulandım. Annesiz buzağıya özenle, şefkatle bakıyorlar." dedi.

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