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Ankapark 'Wonderland Eurasia' ismiyle 20 Mart'ta açılıyor

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" adıyla 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açacak.

Ankapark 'Wonderland Eurasia' ismiyle 20 Mart'ta açılıyor

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" adıyla 20 Mart Çarşamba günü kapılarını açacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 21:47
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Ankapark 'Wonderland Eurasia' ismiyle 20 Mart'ta açılıyor

Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliğini taşıyan Ankapark, "Wonderland Eurasia" ismiyle 20 Mart Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 25 Mart'ta açılışını yapacaklarını duyurdukları parkın açılışını öne çektiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Uzan, "Bütün oyuncakları tek tek test ederek çalıştırdık. 20 Mart itibarıyla halkımızı bekliyoruz. Parkta 26 büyük oyuncak, 180 orta büyüklükte olmak üzere toplamda 2 bin 117 oyuncak, 1 milyon 300 bin metrekare toplam alanımız, 13 büyük kışlık ve yazlık kullanabililen oyun çadırlarımız var." diye konuştu.

"Hedef Yıllık 5 milyon ziyaretçi"

Giriş ücretini 25 lira olarak belirlediklerini aktaran Uzan, Wonderland Eurasia'ya ilk yıl 5 milyon ziyaretçi getirmeyi hedeflediklerini, sonraki yıllarda bu hedefi geçmeyi planladıklarını kaydetti.

Uzan, "Günümüz teknolojilerinin en son örneklerinin kullanıldığı ve yeşil alanlarının bolluğuyla nefes alabileceğiniz tema park hem başkente ve tüm Türkiye'ye değer katacak hem de 5 milyon turiste yapacağı ev sahipliğiyle iç ve dış turizme önemli katkıda bulunacak. Parkın hizmete girmesiyle ilk aşamada bin 400 kişiye istihdam yaratarak, ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacak." şeklinde konuştu.

"Bir günde gezmek imkansız"

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi ve hoşça vakit geçirebilmesi için hazırlanan eğlence ünitelerinin unutulmaz anılara da ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Uzan, Wonderland Eurasia'nın nostalji kadar hayal dünyasına kaçışı, botanik çeşitliliği ile ayrıca özel ve ilginç bir dünyanın içinde yeni heyecanlar yaşatacağını vurguladı.

Wonderland Eurasia'yı bir günde gezmenin neredeyse imkansız olduğuna değinen Uzan, "Bu doğrultuda yerli ve yabancı misafirlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Crowne Plaza da park bünyesine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

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