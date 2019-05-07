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ALS hastasının 'uçma' hayali gerçek oldu

İzmir'de hayatını yatağa bağımlı sürdüren ALS hastası Ali Var'ın uçma hayali, motorlu yamaç paraşütü ile gerçeğe döndü.

ALS hastasının 'uçma' hayali gerçek oldu

İzmir'de hayatını yatağa bağımlı sürdüren ALS hastası Ali Var'ın uçma hayali, motorlu yamaç paraşütü ile gerçeğe döndü.

Editör
Editör
07 Mayıs 2019 Salı 00:26
ALS hastasının 'uçma' hayali gerçek oldu
İzmir

İzmir'de hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren ALS-MNH hastası Ali Var'ın çocukluk hayalim dediği uçma isteği, pilot Metin Pehlivan'ın kullandığı motorlu yamaç paraşütü ile gerçek oldu.

Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk babası emekli grafiker 36 yaşındaki Var'a 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünde ALS-MNH teşhisi konuldu.

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle zamanla vücudunun tamamını kullanamaz hale gelen Ertürk, 3 yıl sonra hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

Var, çocukluk yıllarından itibaren gerçekleştirmek istediği uçma ve fotoğraf çekme arzusunu hastalığı nedeniyle uzunca bir süre ertelemek zorunda kaldı

Hayallerinin peşinden koşan Var, tekerlekli sandalyesine sabitlenen makinayla fotoğraflar çekerek bu hayaline kavuştu.

Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin birçok kentinde sergiler açan Var, geçen yıl hayatını Irma Sokhadze Var ile birleştirdi.

ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi, uçma hayalini öğrendikleri Var'ı evinden derneğe ait özel minibüsle alarak Çiğli ilçesindeki Kent Ormanı'na götürdü.

Pilot Metin Pehlivan tarafından uçuş ile ilgili bilgilendirilen ve özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüne taşındı.

Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü, 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir semalarında tur attı. 

"Kendimi havada bir kuş gibi hissettim"

Uçuşun ardından duygularını eşinin yardımıyla aktaran Ali Var, fotoğraf çekme hayalini gerçekleştirdikten sonra uçma hayaline de ulaştığını söyledi.

Evinden uçuşun yapılacağı alana gelinceye kadar çok heyecanlandığını belirten Var, "Çok mutlu oldum, güzel bir gündü. Çocukluktan bu yana gelen uzun bir hayaldi. Kendimi havada bir kuş gibi hissettim. Hayatta hiçbir şey engel değildir." dedi. 

"Ali'nin gökyüzündeyken yüzünde gülümsemeler vardı"

Pilot Metin Pehlivan ise şimdiye kadar 5 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık 400 kişiyi uçurduğunu, Var'ın uçma arzusunu bir arkadaşı vasıtasıyla öğrenince bunu gerçekleştirmek istediğini anlattı.

Pehlivan, "Onunla uçmak benim için de çok güzeldi. Uçuşumuz harika geçti. Ali çok büyük heyecan duydu bunu hissettim, zaman zaman arkama dönüp onu kontrol ettiğimde yüzünde gülümsemeler vardı." ifadelerini kullandı.

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