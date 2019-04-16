Almanların yarısından fazlası 'kirada' oturuyor

Almanya'da vatandaşların sadece yüzde 47,5’inin kendi sahibi olduğu meskeninde ikamet ettiği bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayınladığı verilere göre, geçen yıl Alman vatandaşların konut sahiplik oranı yüzde 47,5 oldu. Bu oran 2008’de yüzde 48 olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya'da düşük faiz sayesinde kolaylaşan finansmana karşın, ev sahibi olma oranının artmaması ve Alman vatandaşların yarıdan fazlasının kira ödemeye devam etmesi dikkati çekti. Ülkede ortalama konut fiyatlarının yıllık kira oranının 30 katından daha yüksek olması, göçmenlerden dolayı talebin arzdan fazla olması, değişen istihdam şartları ve komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre de blokun en büyük ekonomisine sahip Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında konut sahiplik oranı en düşük ülke oldu.

AB ülkeleri arasında en yüksek ev sahiplik oranı, birliğin en fakir ülkelerinden Romanya'da gerçekleşti. Romanya'da vatandaşların yüzde 96,8'i kendi evinde yaşıyor.

Fransa’da vatandaşların konut sahipliğinde oran yüzde 64 ve Norveç’de yüzde 81 oldu.