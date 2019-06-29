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Afra için nakil zamanı

İzmir'de yaşama tutunmak için acil kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı, nakil için hastaneye yatırıldı.

Afra için nakil zamanı

İzmir'de yaşama tutunmak için acil kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı, nakil için hastaneye yatırıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:53
Afra için nakil zamanı
İzmir

İzmir'de yaşama tutunmak için acil kök hücre nakli bekleyen 3 yaşındaki down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı, nakil için hastaneye yatırıldı.

İzmirli Recep ve Altun Arabacı çiftinin tek çocuğu olan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Akut Myeloid Lösemi tedavisi gören Afra için tespit edilen 3 donörden en uygunu seçildi.

Yurt içinde tespit edilen donörden alınacak kök hücre dondurulacak ve bugün Afra'ya nakledilecek. 

Nakil, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Savaş Kansoy ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Ailesi hem umutlu hem endişeli

Afra'nın babası Recep Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine destek veren herkese teşekkür borçlu olduklarını, uygun donör bulunduğu için mutluluk duyduklarını söyledi.

Down sendromu nedeniyle başka sağlık sorunları da bulunan Afra'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydeden Arabacı, "Doktorlar, kök hücre naklinin diğer hastalara göre daha riskli olduğunu söyledi. Ama nakil olmazsa durum daha da kötü. Hem umutlu hem de endişeliyiz. Sevenlerimizin dualarını bekliyoruz." dedi.

Arabacı, kök hücre bağışçılarına da minnettar olduklarını ifade ederek, biricik kızlarının sağlığına kavuşacağına inandığını belirtti.

Baba Recep Arabacı, can kurtarmak isteyen herkesi kök hücre bağışına davet etti.

Prof. Dr. Kansoy: Ürünü bekliyoruz

Nakil işlemini yapacak ekibin başındaki Prof. Dr. Savaş Kansoy, down sendromlu bireylerde başka anomalilere de rastlanabildiğini hatırlattı.

İlaç dozu ve tedavi şartlarının da down sendromluları farklı etkileyebileceğini kaydeden Kansoy, "En uygun kök hücre belirlendi. Şimdi ürünü bekliyoruz. Nakli sorunsuz gerçekleştirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Savaş Kansoy, nakil sürecinin ilaç tedavisiyle başlatıldığını ve kök hücrenin nakliyle tamamlanacağını ifade etti.

Down sendromlu lösemi hastası Afra Eylül Arabacı'ya vücudundaki kötü hücreleri baskılayacak kemoterapi uygulanmış, tedavi süresince Afra'nın hikayesi sosyal medyada yoğun ilgi görmüş ve binlerce kişi donör olmak için başvuruda bulunmuştu.

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