Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler

Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.