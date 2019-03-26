Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98272
ALTIN
233.581
DOLAR
5.4853
STERLİN
7.3246
EURO
6.2091
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar dolarlık gelir hedefi
Sağlık turizminde Rusya'dan 1 milyar...
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni...
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Maher Zain İstanbul'da konser verdi
Washington Post: Trump'ın Golan kararı ABD diplomasisine zarar verir
Washington Post: Trump'ın Golan kararı...
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...

Acıpayam'da artçı sarsıntılar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi

Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Acıpayam'da artçı sarsıntılar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi

Denizli Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 08:17
Acıpayam'da artçı sarsıntılar nedeniyle eğitime iki gün ara verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eğitime iki gün ara verildi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen çarşamba meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti.

Depremden sonra ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Karahan, "Acıpayam'da çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmemesi için okullar salı ve çarşamba günü de tatil edildi. İlgili kurumlar deprem dolayısıyla bölgede çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar bölgede binin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmiş, bu sarsıntıların 42'sinin büyüklüğü 3'ün üzerinde olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümlüler atölyelerde geleceğe hazırlanıyor
Hükümlüler atölyelerde geleceğe hazırlanıyor
Orman zararlılarıyla mücadele için 8 milyon lira harcandı
Orman zararlılarıyla mücadele için 8 milyon lira harcandı
Gönüllü melekler öğrencilere 'güzellik' katıyor
Gönüllü melekler öğrencilere 'güzellik' katıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim