AA'nın hikayesini duyurduğu Aye bebek Türkiye'de tedavi olacak

İdlib

AA'nın, Hama ilindeki rejim saldırılarından ailesiyle kaçarak ülkenin kuzeyindeki İdlib'e sığınan ve kalp damarları doğuştan ters olan 1,5 yaşındaki minik Aye'nin hikayesini duyurmasının ardından, Türk Kızılay yetkilileri harekete geçti.

Hatay Valiliğinin talimatı doğrultusunda, İdlib'deki aileye ulaşan Türk Kızılay ekipleri, Aye bebek ve annesini Türkiye'ye geçirdi.

"Büyük Arterlerin Transpozisyonu/Büyük Atardamarların Yer Değiştirmesi" teşhisi konulan ve acil ameliyat edilmesi gereken Aye bebek, Türkiye'deki hastanelerde tedavi görecek.

"Türk Kızılay olarak hep yanlarındayız"

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Operasyonu Koordinatör Vekili Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aye bebeğin kalbindeki kan akışının aynı yönde olmasından dolayı zaman zaman kritik krizler geçirdiği ve bununla ilgili ameliyat olması gerektiği bilgisini aldıktan sonra tüm Kızılay olarak içerideki ekiplerimizle aileyi aramaya başladık." dedi.

Kökcan, Aye bebeğin tedavisini Hatay Valiliği, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "İnşallah Aye bebeğin ameliyatını yaptıktan sonra hastaneden taburcu olmasını sağlayacağız. Türk Kızılay olarak hep yanlarındayız." diye konuştu.

Anne Sevre Resle Muhammed Um Rahaf da "Kızım tedavi görecek çok mutluyum. Türkiye'ye, Türk Kızılaya ve Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.