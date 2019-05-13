AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD ve UMKE ekipleri, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 4'üncü günün sabahında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafından eşgüdümlü yürütülürken, JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadi içindeki derede arama tarama yapıyor.

Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek.

Öte yandan, Abdulkadir Nişancı'ya ait telefon sinyaline ulaşılamadığı bildirildi.

Bayburt Valisi Pehlivan: Cep telefonundan sinyal alındığı haberleri gerçek değil

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerinin alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hem ulusal hem de yerel düzeyde bütün birimlerin seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Hem araç gereç hem de personel konusunda bütün tedbirler alınıp hazırlıklar yapılıp alanda çalışmalar sürdürülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğümüz, hepimiz konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Pehlivan, Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, Trabzon AKUT ve Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı ve dağ arama kurtarma timlerinin alanda olduğunu aktardı.

Vali Pehlivan, "Şu an itibarıyla 130 personel 7 grup halinde hem suyun içinde hem de karada 7 bölgede arama yapıyor." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar Nişancı'ya ait kamera ve tripod ile ayakkabısının tekinin bulunduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bunun dışında ulaştığımız herhangi bir emare yok. Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sinyal, olayın yaşandığı gün düşmeden önce 11.42-11.45 saatlerinde alındı, sonrasında herhangi bir tespit yapılamadı. Muhtemeldir ki o düşüşle birlikte telefonun da şarjının bitip devre dışı kalma durumu söz konusu ki sonradan herhangi bir sinyal almış değiliz. Yeni bir gelişme olsa biz anında bu bilgiyi paylaşırız. Basın yayın mensuplarımızdan ailenin içinde bulunduğu durumu dikkate almalarını, resmi açıklama olmadan bu tür haberlere yer vermemelerini rica ediyoruz."