Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86847
ALTIN
248.367
DOLAR
6.0409
STERLİN
7.7041
EURO
6.7421
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48...
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük...
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları 8'inci gününde

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları 8'inci gününde

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 14:49
AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları 8'inci gününde

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın bulunması için yürütülen aramaların 8'inci gününde, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bende ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmalar sürecek.

Ekipler, kurulacak bent ve göletlerle deredeki suyun tahliyesinin hızlandırılması ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesine çalışıyor.

Bu kapsamda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce çalışmalar eş güdümlü yürütülüyor.

Ekiplerin derenin debisi ve su miktarının azaltılması çalışmalarına paralel olarak Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.05.2019 14:53
Anahtar Kelimeler:
AA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söylentiler yüzünden 'af' yazılı kapı bile sökülüp incelendi
Söylentiler yüzünden 'af' yazılı kapı bile sökülüp incelendi
Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu
Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu
Arakanlı Müslümanlar için 'Emir Sultan Köyü' kuruldu
Arakanlı Müslümanlar için 'Emir Sultan Köyü' kuruldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim