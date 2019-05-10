Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
88825
ALTIN
252.097
DOLAR
6.0838
STERLİN
7.9174
EURO
6.8427
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemeli
Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve...
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık helikopter satışı
ABD'den Katar'a 3 milyar dolarlık...

AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı.

AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 15:11
AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı

AA Muhabiri Abdülkadir NişancıBayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Muhabir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Marmara'da sağanak
Marmara'da sağanak
Fransız gezgin traktörle Hindistan'a gidiyor
Fransız gezgin traktörle Hindistan'a gidiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim