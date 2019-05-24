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69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de

Evlenerek Arjantin'e giden ve şartları dolayısıyla yurdunu ziyaret edemeyen Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle 69 yıl sonra doğduğu topraklara geldi.

69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de

Evlenerek Arjantin'e giden ve şartları dolayısıyla yurdunu ziyaret edemeyen Kazes, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle 69 yıl sonra doğduğu topraklara geldi.

Editör
Editör
24 Mayıs 2019 Cuma 00:35
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de
İstanbul

Evlenerek Türkiye'den Arjantin'e giden ve 69 yıldır vatan hasreti çeken 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'ye geldi.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Kazes, kızı Silvia ile akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan 85 yaşındaki Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e gitti. O günden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemeyen, kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali gerçek oldu. Kazes, Türk pasaportuyla yurda giriş yaptı.

İstanbul'da Havalimanı'nda, pasaport kontrolünden sonra gazetecilere açıklama yapan Kazes, "Çok sevinçliyim. Rüyam gerçek oldu." dedi.

Türkiye'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazes, "16 yaşında evlendim. Kocamla Arjantin'e gittim. Türkiye'ye bir daha gelemedim. Param yoktu, çocuklar küçüktü, kocam hastaydı." diye konuştu.

Hala Türk yemekleri pişirdiğini ve yemeklerini torunlarının da çok sevdiğini anlatan Kazes, Türkiye'de 25 gün kalacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 6 gün duracağım. Sonra kocamla evlendiğim Gelibolu'ya gideceğim. 65 sene evli olduğum kocam 4 sene önce öldü. Balıkesir'de 3 yıl askerlik yaptı. Buraya dönmek istiyordu. Ama olmadı. Sonra İzmir'e gideceğim. Bergama'da doğduğum yeri görmek istiyorum. Sonrasında İstanbul'a geri döneceğim ve Buenos Aires'e gideceğim. Gelibolu'yu çok özledim. Orada okudum. Evlendim, kocamın peşinden gittim."

Kazes, Türk yetkililerin kendisine çok yardım ettiğini, bu yüzden onlara minnettar olduğunu dile getirdi.

Havalimanından ayrılan Kazes ve kızı İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.

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