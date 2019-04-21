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25 yılda 30 kursu bitirdi

Kırşehir'de ilerleyen yaşına rağmen gönül verdiği tekstil sektöründen vazgeçemeyen 68 yaşındaki Güler Akdağ, yaklaşık 25 yıldır dikişten moda tasarımına, mefruşattan takıya kadar 30 alanda kurslara katılarak kendi alanında rekora koşuyor.

25 yılda 30 kursu bitirdi

Kırşehir'de ilerleyen yaşına rağmen gönül verdiği tekstil sektöründen vazgeçemeyen 68 yaşındaki Güler Akdağ, yaklaşık 25 yıldır dikişten moda tasarımına, mefruşattan takıya kadar 30 alanda kurslara katılarak kendi alanında rekora koşuyor.

Editör
Editör
21 Nisan 2019 Pazar 00:12
25 yılda 30 kursu bitirdi
Kırşehir

Kırşehir'de giyim ve tekstil alanında kendini geliştirmek için adeta kurslara abone olan 68 yaşındaki Güler Akdağ, 25 yılda 30 kurs bitirdi.

Tekstile olan tutkusu 1970'li yıllarda İstanbul Sultanhamam'da başlayan, babası ve sonrasında eşinin memuriyetleri nedeniyle gittiği Kırıkkale, Ordu ve Adıyaman'da bu alandaki çalışmalarını devam ettiren Akdağ, 25 yıl önce Kırşehir'e yerleşti.

Avukat olan eşinin de desteğiyle tekstil ve giyim alanında düzenlenen kurslara katılmaya başlayan Akdağ, yıllar içinde adeta o kurstan bu kursa koştu. 25 yılda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş, nakış, moda tasarımı, mefruşat başta olmak üzere 30 kursa katılan Akdağ, kendi deyimiyle "kıdemli kursiyer" olarak genç kızlara ve kadınlara da yardımcı oluyor.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezinin açtığı Türk halk müziği kursunu da başarıyla bitiren Akdağ, Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezinin halk müziği korosunda solistlik de yapıyor.

Kurslara abone olduğu yaşam hikayesini AA muhabirine anlatan Güler Akdağ, babasının görevi nedeniyle bulunduğu İstanbul'da, Sultanhamam bölgesindeki dikiş ve nakış atölyelerinde sevdasının başladığını söyledi.

Daha sonra iş yeri açarak büyük firmalara fason üretimler yaptığını ifade eden Akdağ, babasının tayinleri nedeniyle farklı illerde bu çalışmalarını sürdüğünü aktardı.

Dikiş ve nakış sevdasının hep devam ettiğini vurgulayan Akdağ, şunları söyledi:

"25 yıldır bu memleketteyim, kurstan kursa atılıyorum. Takı, mefruşat kurslarına gittim. Dikiş kursunu hiç bırakmıyorum. Birinden mezun olup diğerine katılıyorum. Üstümdeki bütün her şeyi kendim yapıyorum. Kızıma, kendime yapıyorum. Zaman zaman da eşime kıyafet yapıyorum. Dışarıdan pek bir şey almıyorum. Çok ender olur aldığım."

Halk Eğitim Merkezinin daimi öğrencisi

Kırşehir'de ilgilendiği alanlarla açılan hiçbir kursu kaçırmadığını ve her yıl düzenli olarak bu tempoya devam ettiğini aktaran Akdağ, "Halk Eğitim Merkezinin devamlı öğrencisiyim. Hiç sınıfta kalmadım. Yaklaşık 25 yıldır kurslara devam ediyorum. Farklı farklı zamanlarda 30 kursu bitirdim. Dikiş, mefruşat, takı, moda tasarım, kıyafetle ilgili açılan tüm yaz ve kış kurslara katılıyorum. Ben Kırşehir'in kıdemli bir kursiyeriyim. Kurslarda küçüklü büyüklü değişik insanlarla karşılaşıyorum. Onlara anne, abla, anneanne, teyze gibi yardımcı olduğumda mutlu oluyorum." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya da Güler Akdağ'ın her yıl kendi alanıyla ilgili açılan kurslara katıldığını belirterek, "Kurslarımız Güler Hanım gibi kursiyerlerimiz sayesinde daha da güzelleşiyor. Güler Hanım yaklaşık 25 yıldır 30 kursumuza geldi. Hem güzel vakit geçiriyor, üretiyor hem de diğer kursiyerlere yardımcı olmaktadır. Burada el emeği göz nuru ürünler üretti. İşleyişimizde bizlere de yardımcı oluyor. Güler Hanım'ın bu ilgisi diğer hanımlara da örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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