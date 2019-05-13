2019 Avansas Ramazan Paketleri Hazırlandı!

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Uygun fiyat avantajı sunan Ramazan Paketi içerisinde 1’er kg Yayla pilavlık bulgur ve pirinç, 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna, 430 gr Tat salça, 750 gr Irmak küp şeker, 1 kg Eriş un olmak üzere 11 farklı ürün bulunuyor. Ramazan paketi aynı zamanda 570 gr Cevher tuz, 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 500 gr Doğuş çay ve Bizim mercimek çorbası da içeriyor. 44,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

Fiyatıyla da beğeni toplayan Büyük Boy Ramazan Paketi ise 18 ürün ile mutfakları şenlendirecek. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç ve kırmızı mercimek, 1 kg Irmak toz şeker ve 750 gr küp şeker, 1 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye, irmik, burgu ve fiyonk makarna bu pakette yer alıyor. Bunlarla birlikte 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 830 gr Tat salça, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 500 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası ile toz puding de mevcut.

Yüz güldüren fiyatla satışa sunulacak olan Mega Boy Ramazan Paketi ise 25 ürünle daha zengin bir seçenek oluyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç, kuru fasulye ve kırmızı mercimek, 750 gr Yayla haşlanmış nohut, 2 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye ve irmik, 830 gr Tat salça, 2’şer paket 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna pakette yer alıyor. Pakette 2 lt Orkide Ayçiçek yağı, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 1000 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası, Bizim toz puding, Irmak 1 kg toz şeker ve 750 gr küp şeker, 180 gr Ülker krem çikolata, 380 gr Tukaş reçel, 100 gr Kocatepe Türk kahvesi de var.