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19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varmayı planlıyor.

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Samsun'dan hareket eden bisikletçiler, 19 günde 1919 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varmayı planlıyor.

Editör
Editör
30 Nisan 2019 Salı 23:50
19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler
Samsun

Samsun Valiliğince organize edilen "100. Yılda İlk Adım’dan Kurtuluş’a Ata’nın İzinde 19 Günde 1919 Kilometre Pedallıyoruz" Projesi kapsamında Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyesi bisikletçiler, kurtuluşa giden yolda önemli duraklardan olan Havza ilçesine ulaştı.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı ve Proje Sorumlusu Tanju Subaşı öncülüğündeki bisikletçiler Havza Belediyesini ziyaret etti.

Subaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında 1919 kilometre pedal çevirerek 17 Mayıs 2019'da Ankara’ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Bisikletçiler daha sonra Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği ve Havza Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti. Müze yetkililerinden bilgi alan bisikletçiler, daha sonra Amasya'ya yola çıktı.

15 kişilik dragon bot sporcusu yola çıktı

"19 Günde 19 Mayıs 2019" etkinliği kapsamında da 15 kişilik dragon bot sporcusu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldıkları Türk bayrağıyla Samsun'a doğru çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlik kapsamında Samsunlu 15 dragon bot sporcusu için Karaköy Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada "Millet olmak, ortak bilinç, ruh ve duygularla buluşmakla mümkündür. Millet olmak, paylaşmak, sevgiyi çoğaltmak, acıyı azaltmak için kenetlenmek demektir. Millet olmak gerektiğinde tek yürek hareket edebilmektir. Bugün 100. yılını kutladığımız milli mücadele de bu duyguları yürekten paylaşan dedelerimizin, ninelerimizin azmiyle zafere ulaştı. Samsun'da başlayan mücadele, milletimize bağımsızlığı kazandıracak Kurtuluş Savaşımızın ve cumhuriyetimizin ilk temeli oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu önemli günü gençlerimize bayram olarak armağan etmesi tesadüf değildir. Gençliğin aynı zamanda yeniliği de temsil etmesinden ileri gelir." 

Vali Yerlikaya'nın öperek teslim ettiği bayrağı alan 26 kişilik ekip Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop sahillerinden 19 gün boyunca kürek çekerek geçecek ve 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'a varıp Türk bayrağını Samsun Valisine teslim edecek.

Törenin ardından sporcular bota binerken Sahil Güvenlik ekipleri de su püskürterek kafileyi uğurladı.

Karaköy Vapur İskelesi yanında düzenlenen törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, gaziler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

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