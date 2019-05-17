Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87204
ALTIN
250.836
DOLAR
6.0238
STERLİN
7.7631
EURO
6.7331
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

Bursa'da, otomobiller için boya, pasta cila ve boya koruma hizmeti veren lise, ABD ve İtalyan devleriyle çalışıyor.

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

Bursa'da, otomobiller için boya, pasta cila ve boya koruma hizmeti veren lise, ABD ve İtalyan devleriyle çalışıyor.

Editör
Editör
17 Mayıs 2019 Cuma 00:40
17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu
Bursa

17 kişilik sınıfa iki dünya devi sponsor oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, döner sermayeyi canlandırmak için geçen yıl Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde boya, pasta cila ve boya koruma üzerine hizmet verme kararı aldı.

Bunun üzerine sponsor arayışına giren okul yönetiminin yolu, sektör için endüstriyel ürün üreten ve bu konuda dünyada 65 ülkeye ihracat yapan İtalyan devi "Mafra SPA" ile kesişti.

Söz konusu şirketin yetkililerine ulaşarak gerekli görüşmeleri yapan okul yönetimi, pasta ve cila uygulamalarında eğitim ve giderler konusunda anlaşarak, vatandaşlara hizmet sunmaya başladı.

Pasta ve cila uygulamaları için tüm ihtiyaçlarını bu firma üzerinden karşılayan okul, bu kez de otomotiv tamir boyaları için dünyanın en büyüklerinden olan PPG Industries ile bir araya geldi.

Okul yönetiminin, Türkiye'deki şirket yetkilileriyle görüşmeleri sonrasında PPG Industries ile lise arasında, okulun bu alandaki tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını ve öğrencilere eğitim verilmesini içeren bir protokol imzalandı.

"Dünyaca ünlü iki firmayı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz"

Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Yavuz Kaştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda pasta, cila ve oto boya korumanın yanı sıra otomobillere yönelik birçok işlemin yapıldığını söyledi. 

PPG Industries ile yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Kaştaş, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü bu firmanın yetkilileriyle masaya oturduk ve sonunda anlaşarak bu konuda protokol imzaladık. Anlaşmayla beraber firma, atölyeye bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptı. Hem malzeme hem ekipman desteğinin yanında bu ürünlerin kullanımıyla ilgili eğitim desteği aldık. Bu konu bizi hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Öğrencilerin her geçen gün işe bakış açıları değişiyor, hevesleri artıyor. Yaptığımız işlere talep her geçen gün artıyor, yetişemiyoruz. Dünyaca ünlü iki firmadan destek alıyoruz. Sınıfımızda 17 öğrencimiz bulunuyor. Bu sınıfta dünyaca ünlü iki firmayı ağırlamanın gururunu yaşıyoruz." 

"Dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketiyiz"

PPG Industries Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Eyüp Yavuz da ABD merkezli firmalarının dünyada otomotiv tamir boyaları ve korumaları konusunda zirvede yer aldığını söyledi.

Üretilen her üç otomobilden ikisinde firmalarının teknolojisini görmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Yavuz, 70'in üzerinde ülkede varlık gösterdiklerini ifade etti.

Otomotiv sektörünün yanı sıra uçak, gemi, ambalaj, endüstriyel sanayi alanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yavuz, dünyanın ünlü firmalarıyla iş birliği içinde olduklarını dile getirdi. 

Yavuz, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile de yollarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir hizmet içi eğitimde kesiştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Okulda eğitim veren hocalarımızla tanıştık. Bize projelerinden ve hedeflerinden bahsettiler. Oturduk ve bu okul için 'neler yapabiliriz?' diye konuştuk. Sonuç olarak firmamızın üst yöneticilerinin de onayıyla geleceğin boya teknisyenlerini yetiştirebilmek adına buraya ekipman ve ürün desteği sağlamaya karar verdik. 2018 yılındaki 15,8 milyar dolarlık ciromuzla dünyanın en büyük boya ve kaplama şirketiyiz. Var olduğumuz sürece bu okulun değerli hocaları ve geleceğin boya teknisyenleri öğrencilerimize destek vereceğiz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arakanlı Müslümanlar için 'Emir Sultan Köyü' kuruldu
Arakanlı Müslümanlar için 'Emir Sultan Köyü' kuruldu
'Çırak yetiştirmekte zorlanıyorum'
'Çırak yetiştirmekte zorlanıyorum'
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim