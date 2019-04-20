113. yaşını kutlamak için Kapadokya'yı seçti

Nevşehir

Yeni yaşını kutlamak için Kapadokya'ya gelen 113 yaşındaki Brezilyalı turist, doğum günü pastasını Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile kesti.

Brezilya'nın Manaus şehrinde yaşayan 1906 doğumlu Cacilda Marilia Do Nascimento adlı turist, doğum gününü kutlamak için yıllardır görmeyi arzuladığı Kapadokya bölgesini tercih etti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek İstanbul'u gezen Do Nascimento, daha sonra Nevşehir'e geçti.

Yaşlı kadına bölgedeki gezisi sırasında eşlik eden rehberlerin haber vermesi üzerine Başkan Arı, konakladığı otelde ziyaret ettiği Do Nascimento'ya doğum günü sürprizi yaptı. Arı, doğum günü pastasının mumlarını yakarak otel lobisinde bulunan yaşlı kadınının yanına geldi, yeni yaşını kutladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sürprizi karşısında duygulandığını belirten Do Nascimento, 113. doğum gününü Nevşehir'de kutlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Do Nascimento, "Belediye Başkanının bu sürprizinden çok mutlu oldum. Kendisinin geçtiğimiz hafta bu göreve seçildiğini öğrendim. Bana bu mutlu günümde böyle bir jest yaptığı için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Böyle nazik bir Belediye Başkanı'nın oldukça başarılı olacağını düşünüyorum. Tüm dünya vatandaşlarını Nevşehir'i ve Kapadokya'yı görmeye davet ediyorum." dedi.

Arı ise, 113 yaşında olmasına rağmen doğum gününü kutlamak için Brezilyalı bir turistin Nevşehir'e geldiğini duyduğunda çok şaşırdığını ve bu kişiyi ziyaret ederek yeni yaşını kutlamak istediğini ifade etti.

Kapadokya'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu, doğal güzellikleri görmek için gelen tüm konuklara Türk misafirperverliğini göstermek için çaba harcandığını dile getiren Arı, şöyle konuştu:

"Cacilda Marilia Do Nascimento 1906 doğumlu. 113 yaşında ve sırf doğum gününü kutlamak için Nevşehir'e geldi. Dolayısıyla sırf doğum gününü kutlamak için şehrimize gelmesi nedeniyle biz de doğum gününü beraber kutlayalım istedik. Kendisini burada misafir etmekten dolayı mutluluk duyduk. Maşallah sağlığı, sıhhati yerinde. Bugün erken saatlerde kalkıp balona binmiş ve bu saate kadar da uyumamış. Dolayısıyla biz de şehrin belediye başkanı olarak bu kadar özel bir günde bu kadar özel bir gün için gelmesi nedeniyle doğum gününü beraber kutlamak istedik. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Her gelene aynı misafirperverliği, aynı ilgiyi göstereceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Çünkü Nevşehir inşallah turizmin parlayan bir yıldızı olacak. Bu yıldız parlarken bizde bu şehre ve bu şehre gelecek yerli ve yabancı misafirlerimize gönlümüzü ve kapılarımızı açacağız."

Belediye Başkanı Arı ve Do Nascimento, pasta üstündeki mumu birlikte üflediler.