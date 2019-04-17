Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97589
ALTIN
235.922
DOLAR
5.7427
STERLİN
7.5009
EURO
6.4931
AK Parti İl Başkanı Şenocak: YSK'nin kararına kadar mazbata düzenlenmemesi talebiyle başvurduk
AK Parti İl Başkanı Şenocak:...
Büyük yok oluşa volkanların yol açtığına cıva kanıt gösterildi
Büyük yok oluşa volkanların yol...
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'
'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık...
Tarkan Rusya’da konser verecek
Tarkan Rusya’da konser verecek
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...

112 görevlisi telefondaki desteğiyle bir günde 3 bebeğin hayatını kurtardı

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Altun Yıldızçorak, aynı gün boğulma tehlikesi geçiren 3 bebeğin ebeveynini telefonda yönlendirerek çocukların yaşama tutunmalarını sağladı.

112 görevlisi telefondaki desteğiyle bir günde 3 bebeğin hayatını kurtardı

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Altun Yıldızçorak, aynı gün boğulma tehlikesi geçiren 3 bebeğin ebeveynini telefonda yönlendirerek çocukların yaşama tutunmalarını sağladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 10:51
112 görevlisi telefondaki desteğiyle bir günde 3 bebeğin hayatını kurtardı

Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Altun Yıldızçorak, boğulma tehlikesi geçiren 3 bebeğin ebeveynini telefonla yönlendirerek çocukların hayatının kurtulmasını sağladı.

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Yıldızçorak'ın nöbetinde, 3'er aylık iki bebek içtikleri sütün nefes borularına kaçması, 9 aylık bir bebek de yediği ekmeğin boğazına takılması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Telefonla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan bebeklerin yakınları, sağlık görevlisi Yıldızçorak'ın yaptığı yönlendirme ile çocukları hayata döndürdü.

Ergani ilçesinde yediği ekmeğin boğazına takılması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 9 aylık Deniz Akdeniz'in babası İbrahim Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun boğulma tehlikesi geçirdiğini gördüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçtiğini belirtti.

Akdeniz, telefona çıkan görevlinin öncelikle panik yapmamalarını istediğini vurgulayarak, kendisine bebeğinin boynunu eğip elini çenesinin altına bıraktıktan sonra sırtına vurmasını istediğini dile getirdi.

Görevlinin aynı hareketi kusuncaya kadar tekrarlaması gerektiğini söylediğine değinerek, şunları ifade etti:

"Görevliye kustuğunu söyleyince, 'Telefonu kapatma, ambulans gelene kadar açık kalsın. Bebeğin boynu sürekli eğik olsun.' dedi. 3 dakika sonra da ambulans geldi, hastaneye götürdük. İlk anda eşim çok panik yaptı. 112'yi aramayıp, hastaneye götürmeye kalksaydık çocuğum hayati tehlikeye girerdi. İyi ki 112'yi aradım. O bayan olmasaydı çocuğum belki şu an hayatta olmayacaktı. Çocuğum onun sayesinde hayatta, Allah ondan razı olsun."

Acil Çağrı Merkezi görevlisi Altun Yıldızçorak da o gün 24 saatlik nöbetinde benzer 3 vaka ile karşılaştığını, ailelere öncelikle söylediklerini uygulamaları konusunda talepte bulunduğunu ifade etti.

Yıldızçorak, aileleri sakinleştirdikten sonra bebeklerin hayatının kurtulduğunu bildirerek, "Onlara asıl kurtarıcıların kendileri olduğunu söyledim. Olayın ardından ailelerle görüştüğümüzde teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. Bir nöbette 3 hayat kurtarma sevinciyle evime döndüm." diye konuştu.

Hasta yakınlarının doğru şekilde bilgilendirilmesinin müdahalenin kısa sürede yapılmasını sağladığına işaret eden Yıldızçorak, "Önemli olan karşıdaki kişinin adresten önce hastaya ne olduğu bilgisini vermesidir. Bunun ardından biz ilk yardım uygulatıyoruz ve çoğu zaman hayat kurtarıcı oluyor. Sadece adres bilgilerini verip telefonu yüzümüze kapatmamalarını istiyorum." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
112
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli babadan otizmli oğluna 'motosiklet keyfi'
Engelli babadan otizmli oğluna 'motosiklet keyfi'
Babasından kalma tarifle tiride tat veriyor
Babasından kalma tarifle tiride tat veriyor
Mesleğini sokaktaki kameriyede sürdürüyor
Mesleğini sokaktaki kameriyede sürdürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim