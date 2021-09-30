Yargıtay'dan emsal 'kira sözleşmesi' kararı

Yargıtay, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kira sözleşmesinin mülk sahibinin ölümüyle sona ermeyeceğine hükmedildi.

2005 yılında taşınmazını kiraya veren mülk sahibi 2007 yılında vefat etti. Kiracı sözleşmeye dayanarak mülkü kullanmaya devam etti. Kiracı ile mirasçılar arasında yıllar süren tartışma yargıya intikal etti.

Asliye hukuk Mahkemesi'nin reddettiği dava temyiz edildi. Davaya bakan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, "Geçerli olan bir kira sözleşmesi ya tarafların birbirine uygun fesih bildirimi ile ya mahkeme kararı ile ya da kiralananın yok olması ile sona erer" dedi.

Yüksek mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Kayıt malikinin 2007 tarihinde vefat etmesi ile tüm mirasçıları kiraya veren sıfatını kendiliğinden kazanırlar. Mirasçılardan biri tarafından murisin (miras bırakan) ölümünden sonra yapılan kira sözleşmesi, kayıt maliki ile yapılan 01/05/2005 başlangıç tarihli kira sözleşmesini sona erdirmez."