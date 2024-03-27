Yargıtay’da seçim süreci devam ediyor!

Yargıtay’ın yeni başkanını belirlemek üzere yapılan seçimin altıncı turunda da sonuç alınamadı. Şu ana kadar yapılan oylamalarda hiçbir aday seçilme yeter sayısı olan 175’i bulamadı.

Başkan Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresi geçen pazar itibarıyla dolmuştu. Yargıtay üyeleri yeni başkanı belirlemek için sandığa gitmişti.

Seçimin ilk beş turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün altıncı tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 131, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 98, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 99 oy aldı.

Seçime yedinci tur oylamasıyla devam ediliyor.​​​​​​​

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.