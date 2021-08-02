Yardıma hazırız demişti, vazgeçti

Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptıkları açıklamalarında; basında çıkan Yunanistan’ın Türkiye’ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın kendi ülkesindeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söyledi.

Atina buna rağmen, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermedi. Sonrasında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğini arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak Türkiye'ye yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirdi.

DENDİAS ARAYARAK YARDIM EDEBİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Yunanistan'ın kendi ülkesindeki yangınlara rağmen Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler hakkında değerlendirmede bulunan kaynaklar, "Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 30 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AB'nin, ülkemizde devam eden yangınlar için yardım edebileceğini bildirdi.

Bunun üzerine AFAD, Dışişleri Bakanlığıyla eşgüdüm halinde, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması'na yangın söndürme uçaklarının temini için başvurdu. Bu başvurumuz çerçevesinde bu aşamada iki ülke (İspanya ve Hırvatistan) uçak gönderiyor" ifadelerini kullandı.

HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak, yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydeden kaynaklar, şöyle devam etti: "Yunanistan, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması üzerinden yapılan yardım talebine yanıt vermemiştir. Bilahare Atina Büyükelçiliğimizi arayan Yunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan olarak ülkemize yardım etmeyi öngördüklerini, ancak kendi ülkelerindeki yangınlar nedeniyle yardım edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu çerçevede, basında çıkan Yunanistan'ın Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğuna ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır"