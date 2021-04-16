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Yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari Şemdinli'de Erdemli deresine düşerek yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari Şemdinli’de 12 Nisan 2021 tarihinde Erdemli deresine düşerek yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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