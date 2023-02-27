Yaptırımlara rağmen Rusya Almanya'nın en büyük tedarikçisi oldu

Geçen yıl Almanya'nın toplam kömür ithalatı, önceki yıla göre yüzde 8 artarak 44,4 milyon tona ulaştı.

Alman Kömür İthalatçıları Derneğinin verilere göre, Rusya'dan fosil yakıt ithalatını yasaklayan yaptırımlara rağmen, ülke geçen yıl da Almanya'nın en büyük kömür tedarikçisi oldu.

Ülkenin Rusya'dan kömür ithalatı ise geçen yıl 2021'e göre yüzde 37 azaldı ve 13 milyon ton olarak kayıtlara geçti. Rusya, savaşa ve yaptırımlara rağmen Almanya'nın toplam kömür ithalatının yüzde 29'unu karşılayarak ülkenin en büyük kömür tedarikçisi olmaya devam etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.