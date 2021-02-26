Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak

Vergi yapılandırması ödemesinde son gün 1 Mart olması nedeniyle, borç ödemesi yapacak vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi.

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek / yapılandırmak isteyen yurttaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.